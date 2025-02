Ucraina, Trump: “Ho sentito Putin, vuole la fine della guerra”

L’annuncio del presidente americano Trump in un’intervista al New York Post: ho sentito Putin al telefono, metteremo fine a questa guerra che dura da tre anni. Il Cremlino non conferma né smentisce. Intanto, nella notte, le forze aeree ucraine hanno abbattuto 70 droni russi dei 150 che sono stati intercettati

Roberta Barbi – Città del Vaticano

“Putin vuole che la gente smetta di morire”: così il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un’intervista rilasciata a bordo dell’Air Force One ha parlato dei colloqui con Mosca per porre fine alla guerra in Ucraina che starebbero facendo progressi. Il Cremlino non conferma né smentisce la notizia di questa telefonata, mentre il portavoce Dmitry Peskov precisa che non si è ancora discusso di un incontro faccia a faccia tra i due leader.

Zelensky: la fine della guerra è possibile, ma pace sia giusta

Il presidente Trump, invece, a breve potrebbe invece incontrare il presidente ucraino Zelensky con il quale cerca un accordo di partnership per lo scambio dell’assistenza militare con terre rare, gas, petrolio e risorse naturali; la prossima settimana, certamente, alla Conferenza sulla Sicurezza a Monaco incontrerà il vicepresidente Vance. “Vogliamo la fine della guerra e la vuole anche Trump – ha dichiarato Zelensky – ma dobbiamo agire in alleanza con gli europei. La fine del conflitto ci sarà solo con una pace giusta e garanzie di sicurezza. Serve sostegno al nostro esercito e garanzie che domani non saremo lasciati soli”.

Sul terreno la guerra prosegue

Intanto Mosca fa sapere di aver preso il controllo del villaggio di Orekhovo-Vasilyevka, nella regione del Donetsk, mentre nella notte almeno 70 droni russi su 150 intercettati, sono stati abbattuti dalle forze di difesa ucraine in varie regioni del Paese. In particolare nella capitale Kyiv sono stati registrati danni alla facciata di un edificio, secondo quanto riferito dall’amministrazione locale.