Alle elezioni in Germania vittoria dei cristiano democratici

La Cdu vince le elezioni in Germania e Friedrich Merz si avvia ad essere il nuovo cancelliere. Balzo in avanti dell’estrema destra: il partito Alternative fuer Deutschland di Alice Weidel conquista oltre il 20 per cento dei consensi, raddoppiandoli rispetto al voto del 2021

Roberta Barbi – Città del Vaticano

“Una vittoria storica”: questo il commento del leader dei cristiano democratici, Friedrich Merz, che succederà ad Olaf Scholz nella guida della Cancelleria. La coalizione Cdu-Csu, guidata da Merz, ha conquistato il 28,6 per cento dei consensi nelle elezioni anticipate di ieri. Una tornata elettorale che ha visto il tonfo dei socialdemocratici (Spd) di Olaf Scholz, che hanno perso ben 9 punti di consenso – dal 25.7 al 16.5. Tra i dati che spiccano, quello sull'affluenza record alle urne, pari all’84%.

L’avanzamento dell’estrema destra

La notizia di questa tornata elettorale è anche quella dell'affermazione dell’estrema destra: il partito Alternative fuer Deutschland (Afd) di Alice Weidel incassa il 20% dei voti, raddoppiando la percentuale ottenuta alle elezioni del 2021. Secondo gli analisti, questo risultato si dovrebbe all’ondata di paura seguita al susseguirsi di attentati che hanno colpito negli ultimi tempi diverse città tedesche.

La formazione della coalizione di governo

Ora resta l’incognita sull’alleanza che la Cdu dovrà fare per formare il nuovo governo: esclusa l’ipotesi della destra, restano in piedi quella con i socialdemocratici oppure con i Verdi, anche loro, però, sono scesi alll’ 11.5 per cento, in calo di 3 punti. Stando ai numeri, Cdu e Spd sulla carta potrebbero governare senza dover trovare un terzo alleato di maggioranza, contando su 328 dei 630 deputati di cui si compone il Bundestag.

Le reazioni nel mondo

Immediata la reazione del presidente americano Trump, che ha detto: “Un grande successo per la Germania e per l’America”, nonostante tra le prime dichiarazioni di Merz al momento della vittoria ci sia stata proprio quella sul rafforzamento del ruolo dell’Europa: “La priorità assoluta", l’ha definita, per raggiungere l’indipendenza dagli Usa. Anche il presidente francese Emmanuel Macron si è congratulato con il leader conservatore tedesco Friedrich Merz per la vittoria, affermando di essere “più determinato che mai a fare grandi cose” con la Germania. “Non vedo l'ora di lavorare a stretto contatto con lui per rendere l'Europa più forte, più prospera e più autonoma ha scritto sui social il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa - questi potrebbero essere tempi difficili. Ma so che, proprio come in passato, l'Unione Europea manterrà i suoi impegni e ne uscirà più forte”.