Emergenza sanitaria in Africa. Unicef: milioni i bambini a rischio

Sono almeno 17 i paesi africani che stanno affrontando una delle peggiori crisi sanitarie degli ultimi anni. L'agenzia dell'Onu per l'infanzia parla di milioni di bambini e bambine in pericolo e lancia un appello urgente alla comunità internazionale

Federico Azzaro - Città del vaticano

Epidemie di colera, vaiolo, febbri emorragiche e virali stanno mettendo a dura prova i sistemi sanitari di numerosi Stati dell’Adfrica orientale e meridionale. Le crisi sanitarie sono ulteriormente aggravate dai cambiamenti climatici, che colpiscono in particolare le popolazioni più vulnerabili. Tra le malattie più letali spicca la febbre emorragica da virus di Marburg, caratterizzata da un tasso di mortalità estremamente elevato.

L'allarme di Unicef

La direttrice regionale dell’Unicef per l’Africa orientale e meridionale, Etleva Kadilli, ha lanciato un appello urgente alla comunità internazionale: "Le parti interessate a livello globale e regionale devono unirsi per rafforzare i sistemi di protezione offerti dalle famiglie, dalle comunità e dai servizi statali per garantire che ogni bambino possa crescere, anche di fronte a molteplici sfide".

Effetti a catena

L’inadeguatezza dei sistemi sanitari nell’affrontare le emergenze rischiano di avere pesanti ricadute anche a livello sociale. Nelle famiglie dove sono gli adulti ad essere colpiti dalla malattia aumenta per i bambini il rischio di abusi, violenze e di sfruttamento lavorativo. I rischi per i bambini, e in particolare per le bambine, che spesso sono responsabili dell'assistenza ai membri della famiglia, aumentano con il convergere di crisi multiple. Durante le emergenze sanitarie sono, infatti, le donne e le bambine ad essere maggiormente esposte al rischio di abusi sessuali e sfruttamento a causa della maggiore vulnerabilità economica.

Numeri Inquietanti

In Tanzania è stata rilevata la presenza del virus di Marburg, mentre l'Uganda lotta contro il virus Ebola della variante Sudan. Il vaiolo rimane una minaccia sanitaria significativa in Burundi e Uganda, con un alto rischio di trasmissione transfrontaliera dovuto agli intensi spostamenti della popolazione. Il colera, invece, ha colpito 12 paesi della regione, tra cui Angola, Burundi, Sud Sudan, Zambia e Zimbabwe. La regione detiene il triste primato del maggior numero di decessi a livello globale per colera e dissenteria acuta.

Una sfida estesa a livello globale

L'Unicef e altre organizzazioni umanitarie stanno lavorando senza sosta per fornire aiuti e risorse alle popolazioni colpite. Tuttavia, senza un'azione decisa da parte della comunità internazionale, il futuro sanitario della regione potrebbe aggravarsi ulteriormente. "In qualsiasi emergenza, i bambini e le persone più vulnerabili sono quelli che soffrono di più", ha dichiarato Kadilli, che sottolinea la necessità inderogabile di un maggiore impegno finanziario da parte degli Stati.