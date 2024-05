Ucraina, Mosca avanza nella regione di Kharkiv

L'esercito russo continua nella sua conquista di villaggi ucraini. Nuovo appello della Francia agli alleati europei ad essere "dissuasivi e credibili" nei confronti della Russia

Luca Collodi - Città del Vaticano

L'esercito russo ha conquistato cinque villaggi nella regione di Kharkiv. Lo ha riferito il ministero della Difesa russo. Le forze russe hanno anche sconfitto il personale e l'equipaggiamento di quattro brigate ucraine e un distaccamento di guardie di frontiera.

Le evacuazioni da Kharkiv

Quasi 2.000 persone sono state evacuate a causa degli attacchi russi sulla regione di Kharkiv. Un allarme per missili balistici è in vigore in quasi tutta l'Ucraina, capitale Kyiv compresa, ad esclusione delle regioni più occidentali. Secondo lo Stato maggiore ucraino, le forze russe, nelle ultime 24 ore, avrebbero compiuto oltre 100 attacchi in otto aree della linea del fronte. Il presidente ucraino Zelensky ha affermato che a Kharkiv è in corso una "feroce battaglia".

L'avanzamento dei russi

Il presidente ucraino ha esortato le proprie Forze armate a "riprendere l'iniziativa" e a "interrompere le offensive" dell'esercito russo. La regione di Kharkiv è in gran parte sotto il controllo ucraino dal settembre 2022, ma i russi sono avanzati di un chilometro e stanno cercando di "creare una zona cuscinetto" per prevenire attacchi al territorio russo. Le Forze Armate dell’Ucraina, intanto, utilizzano attivamente le armi fornite dalla Gran Bretagna per attacchi contro le regioni russe. Secondo gli stessi britannici, Londra ha già stanziato oltre 7 miliardi di sterline per le esigenze militari dell’Ucraina dal 2022.

L'appello di Macron

"Spero con tutte le mie forze che non si debba andare in guerra": così il presidente francese, Emmanuel Macron, in un video pubblicato su X, nel quale lancia un nuovo appello agli alleati europei ad essere "dissuasivi e credibili" nei confronti della Russia.