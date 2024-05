Emergenza nel sud del Brasile, in arrivo nuove perturbazioni

La parte meridionale del Paese resta nella morsa del maltempo che non accenna a diminuire di intensità. Sempre più grave il bilancio delle vittime: 144 i morti e 125 i dispersi. Telefonata del Papa all’arcivescovo di Porto Alegre

Giancarlo La Vella – Città del Vaticano

Non si fermano le forti piogge nello stato brasiliano di Rio Grande do Sul con capitale Porto Alegre Le prossime ore saranno decisive e c’è il rischio di nuove inondazioni a causa dell'ingrossamento dei fiumi dovuto alle tempeste di domenica scorsa. Il tempo infausto ha ostacolato i soccorsi e gli sforzi si sono concentrati sulla distribuzione di aiuti umanitari ai 620 mila sfollati.

Leggi Anche 09/05/2024 Rio Grande do Sul, dal Papa aiuti per la popolazione colpita dalle inondazioni Lo conferma l'arcivescovo di Porto Alegre e presidente della Conferenza nazionale dei vescovi brasiliani (CNBB), dom Jaime Spengler: attraverso l'Elemosineria Apostolica, Francesco ...

Difficoltà nei soccorsi

In totale, oltre 2 milioni di persone hanno perso la casa. Solo 82.200 le persone per le quali è stato trovato un ricovero temporaneo. In totale, 2,1 milioni di persone sono state colpite dalla mancanza di cibo, acqua, energia, beni di prima necessità e servizi medici. Putroppo sempre più grave il bilancio delle vittime: si parla ormai di 144 vittime e 123 dispersi.

Aiuti dall’estero e dal Papa

Dall’estero continuano ad affluire aiuti, soprattutto dalla confinante Argentina. Anche il Papa ha concretamente mostrato vicinanza agli alluvionati e in una telefonata a monsignor Spengler, arcivescovo di Porto Alegre, ha espresso solidarietà a tutti coloro che stanno soffrendo per questa catastrofe, che colpisce soprattutto gli strati più poveri della popolazione.