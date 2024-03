Somalia, Save the Children: oltre 50 persone morte per colera, casi in aumento

L’Organizzazione chiede l'intervento urgente dei governi locali e delle agenzie sanitarie per arginare l'epidemia di questa malattia altamente contagiosa

Vatican News

In Somalia almeno 54 persone sono morte a causa del colera negli ultimi mesi, di cui nove solo nell'ultima settimana. Questo l’allarme lanciato da Save the Children, l’Organizzazione che da oltre 100 anni lotta per salvare le bambine e i bambini a rischio e garantire loro un futuro. Oltre il 59% dei 4.388 casi confermati per il 2024 - ovvero 2.605 persone - sono bambini sotto i cinque anni, secondo l'ultimo rapporto del Ministero della Salute e dei Servizi Umani della Somalia.

Numero di casi più alti al Sud

Negli Stati meridionali, la regione di Banadir ha registrato il più alto incremento nel numero di casi di colera segnalati nelle ultime due settimane, con 586 nuovi casi in 23 distretti, tra cui 331 bambini sotto i cinque anni. Secondo le autorità sanitarie somale, l'attuale epidemia, iniziata nel gennaio 2024, è il risultato delle inondazioni su larga scala avvenute nei mesi di ottobre e novembre 2023. La regione di Banadir è stata una delle più colpite dalle inondazioni.

Intervento urgente

Save the Children chiede l'intervento urgente dei governi locali e delle agenzie sanitarie per arginare l'epidemia di questa malattia altamente contagiosa, che si diffonde rapidamente attraverso l'acqua contaminata e può propagarsi rapidamente anche in aree con un trattamento inadeguato delle acque reflue, allagate e prive di acqua potabile sicura - tutti problemi che possono essere esacerbati dalle inondazioni. L’Organizzazione sta mettendo in atto una risposta per prevenire un'ulteriore diffusione della malattia, collaborando con il governo, i partner locali e le comunità per sostenere due centri di trattamento del colera. L'agenzia umanitaria sta, inoltre, fornendo kit per l'igiene e per il trattamento dell'acqua a Beledweyn.

Il timore che l'epidemia vada fuori controllo

"La Somalia è in prima linea nella crisi climatica. È stata colpita da piogge e inondazioni a seguito di una terribile siccità. I bambini e le famiglie sono particolarmente vulnerabili alle malattie”, ha dichiarato Mohamed Abdiladif, direttore ad interim di Save the Children in Somalia. "Temiamo che l'epidemia di colera possa andare fuori controllo quando tra un mese inizierà la stagione delle piogge, se il governo e i donatori non interverranno con urgenza per fornire alle comunità acqua potabile e strutture igienico-sanitarie sufficienti. Queste comunità vulnerabili hanno affrontato una serie di tragedie, essendo state costrette ad abbandonare le loro case a causa di inondazioni e conflitti. Stiamo facendo tutto il possibile per fornire aiuti umanitari, tra cui forniture mediche, farmaci e kit per il colera. Tuttavia, maggiori fondi sono destinati a fornire articoli igienici e sanitari per prevenire un'ulteriore diffusione del colera".

Oltre 18 mila contagi nel 2023

Nel 2023, in Somalia sono stati registrati oltre 18.300 casi di colera, di cui 10 mila sono bambini sotto i 5 anni. Save the Children ha dichiarato che le devastanti inondazioni di El Nino di novembre e dicembre hanno distrutto servizi igienici e latrine, costringendo le comunità, soprattutto le famiglie sfollate di recente, alla defecazione a cielo aperto. Save the Children opera in Somalia da oltre 70 anni ed è leader a livello nazionale e internazionale nella programmazione umanitaria e di sviluppo nei settori della salute, della nutrizione e dei servizi sanitari, dell'istruzione, della protezione dell'infanzia e della governance dei diritti dei minori. Nel 2023, Save the Children ha raggiunto 4,7 milioni di persone in Somalia, tra cui oltre 2,47 milioni di bambini.