L'ospedale all'Isola Tiberina: 30 mila accessi e 3.105 parti in un anno

Presentato un anno di nuova gestione: dalla ristrutturazione dei sei centri di eccellenza suddivisi per patologie, da ultimo quello in oncologia radioterapica e medica dedicato a San Leopoldo Mandi. Nel 2024 arriverà un pronto soccorso più funzionale e un nuovo reparto di ostetricia

Alessandro Guarasci - Città del Vaticano

L’ospedale romano all’Isola Tiberina guarda al futuro, grazie a un ambizioso progetto di rilancio. Oggi è stato fatto il bilancio del primo anno della nuova gestione, iniziata il primo settembre 2022 con l'ingresso della società benefit Gemelli Isola, di proprietà della Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs, nel rilancio dello storico ospedale romano.

Più offerta per i pazienti

I numeri parlano chiaro e dicono di una struttura che si prepara al Giubileo del 2025: oltre 30 mila accessi al pronto soccorso nel 2023, più di 16 mila pazienti ricoverati, 15.200 interventi chirurgici, 3.100 parti, e l'ampliamento dell'offerta clinica per i pazienti grazie alla creazione di sei centri di eccellenza specialistici diretti da professionisti di rilievo nazionale.

All'ospedale Isola Tiberina tecnologia d'avanguardia

Il 2023 è stato un anno impegnativo, che ha permesso di rafforzare i compiti primari di assistenza di questo ospedale nel centro di Roma: dalla ristrutturazione dei sei centri di eccellenza suddivisi per patologie, da ultimo quello in oncologia radioterapica e medica dedicato a San Leopoldo Mandi, fino alla creazione di due nuovi ambulatori pediatrici e di un punto di allattamento nel centro 'Donna e bambino nascente' che, solo nel 2023, ha registrato la nascita di 3.165 bambini. E poi, il progetto San Bartolomeo, nato in collaborazione con la Comunità di Sant'Egidio e Deloitte e dedicato ad assicurare percorsi di cura a pazienti italiani e stranieri in condizioni di fragilità sociale.

Nel 2024 un nuovo pronto soccorso

Il 2024 sarà un anno di ulteriore espansione delle attività. Tra i principali obiettivi figurano la ristrutturazione del pronto soccorso e del reparto di ostetricia, il rinnovo delle centrali elettriche per aumentare la sicurezza e l'efficienza della struttura e l'attivazione di tre nuove sale operatorie per tornare a un risultato di gestione positivo dopo oltre dieci anni. Ma anche il rafforzamento del dialogo con il territorio, per rispondere alle esigenze di cura delle fasce più fragili, e un maggiore focus su ricerca e didattica attraverso la proficua collaborazione con l'Università Cattolica del Sacro Cuore.

Un'eccellenza sanitaria per tutti

"Siamo molto orgogliosi del percorso avviato nell'ultimo anno, caratterizzato da enormi sfide ma anche da successi significativi, in linea con la nostra mission: essere 'la sanita' al centro di Roma: l'eccellenza per tutti", ha dichiarato Paolo Nusiner, presidente dell'Ospedale Isola Tiberina. "Tutto e' partito da una serie di riflessioni del Santo Padre, ricoverato da noi, con i nostri clinici. Siamo riusciti, mobilitando risorse noi da un lato e la Santa Sede dall'altra, ad avviare questa nuova fase di questa istituzione", ha aggiunto Marco Elefanti, direttore generale della Fondazione policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs.

"L'operazione di salvataggio e rilancio dell'ospedale e' iniziata nell'agosto del 2021, con molte incognite ed enormi sfide, sia per superare la complessa situazione debitoria accumulata negli anni, sia per assicurare il futuro dell'ospedale, come luogo di cura aperto a tutti", ha ricordato Giuseppe Puglisi Alibrandi, presidente di Sanita' Isola Tiberina. "Nel 2023 l'ospedale e' tornato a erogare il volume delle prestazioni previste dal budget regionale, focalizzandosi su sei aree cliniche specialistiche sulle quali sono stati concentrati gli investimenti in personale, tecnologia e spazi dedicati", ha sottolineato Daniele Piacentini, direttore generale dell'Ospedale Isola Tiberina.

Ascolta l'intervista al dottor Daniele Piacentini