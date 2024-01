Israele, ucciso a Gaza il comandante di Hamas che guidò l'attacco ai kibbutz

La notizia della morte di Adel Masmah che avrebbe guidato l'incursione del 7 ottobre scorso è stata riferita questa mattina dal portavoce militare israeliano, Hagari. Mentre proseguono gli attacchi, le forze armate d'Israele hanno dato il via a operazioni di ridispiegamento nella Striscia preparandosi a proseguire i combattimenti per l'intero 2024

Adriana Masotti - Città del Vaticano

Secondo la stampa israeliana, poco dopo la mezzanotte locale (le 23 in Italia) Hamas ha lanciato contro Israele una raffica di razzi, intercettati dai sistemi di difesa missilistica, facendo scattare gli allarmi nella zona di confine con Gaza e nel centro di Israele, mentre almeno 24 persone sono rimaste uccise nella notte sotto gli attacchi israeliani sul territorio palestinese.

Graduale riposizionamento dell'esercito israeliano a Gaza

Intanto, è iniziata oggi l'uscita graduale di forze israeliane dal settore nord della Striscia nel contesto di un ridispiegamento che prevede il ritorno in Israele di cinque brigate, fra cui due di riservisti, nel corso di questa settimana. A dirlo è la radio militare israeliana, che riferisce anche dell’intensificarsi dei combattimenti nel settore sud di Gaza, in particolare a Khan Yunis, a Deir el-Balah e a Bani Suheila. Fonti locali fanno sapere che a Rafah, nel sud della Striscia, c’è il timore tra la popolazione per un possibile ingresso di forze israeliane di terra che potrebbero assestarsi sull''Asse Filadelfi', al confine con l'Egitto.

Leggi Anche 31/12/2023 Gaza, 22mila palestinesi uccisi dall’inizio della guerra Fonti sanitarie di Hamas aggiornano il numero dei morti, mentre il premier israeliano Netanyahu definisce il conflitto di “una moralità senza pari”. Affondate tre imbarcazioni di ...

Ucciso, secondo Israele, il responsabile del 7 ottobre

Il portavoce militare israeliano, Daniel Hagari, in mattinata ha reso noto che un comandante militare di primo piano di Hamas è stato ucciso oggi a Deir el-Balah, nel sud di Gaza, da un aereo da combattimento israeliano dopo che il suo nascondiglio era stato localizzato. Si tratterrebbe di Adel Masmah, comandante locale dell'unità di elite di Hamas 'Nukbe'. Secondo il portavoce, il 7 ottobre scorso, fu lui a comandare personalmente la tragica incursione nel kibbutz Kissufim e ad inviare due altre unità contro i vicini kibbutz di Beeri e Nirim.

Combattimenti per l'intero 2024

Hagari ha inoltre dichiarato che i soldati israeliani si aspettano di essere impegnati in combattimenti per l'intero nuovo anno. "Gli obiettivi della guerra - ha detto - comportano combattimenti prolungati e noi ci organizziamo adeguatamente. Unità di riservisti torneranno a casa questa settimana, sapendo che la guerra continua e che avremo ancora bisogno di loro nel 2024".