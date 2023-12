Ucraina, nuovo attacco russo su Kyiv. Zelensky alla Casa Bianca

Un attacco missilistico ha scosso la capitale intorno alle 4 del mattino, mentre la città era sotto il coprifuoco notturno. Colpita la parte nord orientale, sulla sponda sinistra del fiume Dnipro. Intanto il presidente ucraino vola a Washington, con la speranza di ricevere nuovi aiuti dagli Stati Uniti

Silvia Giovanrosa - Città del Vaticano

Alle prime ore di lunedì 11 dicembre, Kyiv è stata colpita da un nuovo attacco missilistico russo che ha investito la parte nord orientale della città. Nel mirino dell'esercito di Mosca anche le infrastrutture energetiche ucraine. Tuttavia, dopo l'abbattimento di un missile, alcuni detriti sono caduti su di un edificio residenziale incompiuto, causando un grosso incendio. Il sindaco della città ha fatto sapere che ci sarebbero due vittime, un uomo ed una donna, altre quattro persone sono rimaste ferite.

Zelensky vola alla Casa Bianca

Il presidente ucraino, Volodymir Zelensky, ha partecipato ieri alla cerimonia di insediamento del suo omologo argentino, Javier Milei. Al termine dell'evento, i due si sono riuniti per parlare della situazione di entrambi i Paesi. Zelensky ha poi salutato i rappresentanti della comunità ucraina a Buenos Aires. Durante l’incontro ha espresso apprezzamento per il continuo sostegno del Paese latino americano: “Credo che la posizione del nuovo presidente dell'Argentina e della sua squadra rimarrà invariata: oggi si basa sul sostegno dell'Ucraina, della nostra sovranità e integrità territoriale, sul sostegno alla libertà" ha detto. Domani, martedì 12 dicembre, volerà a Washington per incontrare il capo della Casa Bianca, Joe Biden, e lo speaker della camera, Mike Johnson. L’incontro potrebbe portare a definire la possibilità di nuovi aiuti a Kyiv. "Mentre la Russia intensifica gli attacchi missilistici e con droni contro l'Ucraina, i leader discuteranno delle necessità urgenti dell'Ucraina e dell'importanza vitale del continuo sostegno degli Stati Uniti in questo momento critico", fa sapere la in una nota la Casa Bianca.

Ursula von der Leyen: sostegno incrollabile all’Ucraina

Intanto dalla presidente della Commissione Europea, Ursula von de Leyen, arriva l'appello a non lasciare sola l’Ucraina: “Una vittoria russa in Ucraina sarebbe carica di minacce per i suoi vicini europei", ha dichiarato in un’intervista. Gli aiuti finanziari a Kyiv e l’apertura dei negoziati per l’ingresso nell’UE, saranno all’ordine del giorno nel prossimo Consiglio europeo, su cui, tuttavia, pesa ancora il veto dell’Ungheria.