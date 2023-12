"Romamiamo", una serata di solidarietà a favore dei piccoli meno fortunati

Si terrà oggi, 13 dicembre, un evento in uno dei luoghi d’arte più suggestivi di Roma, il Museo Crocetti, i cui proventi saranno destinati all'acquisto di giocattoli da consegnare agli istituti per l’infanzia abbandonata e le famiglie in gravi difficoltà nelle periferie

Vatican News

In uno dei luoghi d’arte più suggestivi e poco conosciuti di Roma, il Museo Crocetti, a via Cassia 492, si terrà oggi mercoledì 13 dicembre, alle 18, una serata di solidarietà a favore dei piccoli meno fortunati della capitale. Il progetto, dal nome evocativo "Romiamamo", sarà presentato dal suo ideatore monsignor Antonio Murrone, dell’Ordine dei Palafrenieri, nel Museo nato nel 1952 nasce come laboratorio del maestro Crocetti, per la realizzazione della grande porta dei Sacramenti di San Pietro. Oggi un museo aperto al pubblico.

Un luogo di storia e arte

Tre piani di sculture straordinarie che ritraggono scene di vita ordinaria, realizzate dal 1931 al 1998, da uno degli scultori italiani più prolifici e apprezzati a livello internazionale. Un tabellone sulla parete delle scale, che salgono al primo piano, elenca tutti i luoghi del mondo in cui sono esposti i suoi lavori. La Fondazione “Venanzo Crocetti”, erede universale del maestro, costituita nel 1972, è stata fortemente voluta dall’artista per dar vita a uno spazio che potesse conservare e tutelare la sua ricca produzione scultorea e al tempo stesso creare e gestire un luogo per la ricerca e l’innovazione. Una piccola città dell’arte aperta alle nuove generazioni di artisti, studiosi, appassionati e a chiunque voglia approfondire il panorama storico-artistico del ‘900.

I proventi per acquistare giocattoli per gli istituti per l'infanzia

La serata è stata resa possibile grazie al prezioso contributo dell’Associazione Amici del Museo Crocetti e della sua Presidente Gigliola Brocchieri, che ha gentilmente ospitati e al sostegno della Banca Generali Private. I proventi raccolti, nel corso dell’evento, saranno utilizzati per l’acquisto di giocattoli che verranno distribuiti il 5 gennaio 2024, presso alcuni Istituti che accolgono l’infanzia abbandonata e famiglie in gravi difficoltà presenti nelle periferie di Roma. Per chi volesse essere presente alla distribuzione dei doni si chiede di lasciare i propri recapiti presso la segreteria. Ad allietare la serata ci saranno musicisti, cantanti e attori che leggeranno dei brani di letteratura dedicati all’infanzia.