Ucraina, morti e feriti a Kherson. Zelensky chiede aiuti per l'inverno

Si intensificano i combattimenti al confine nord-orientale dell’Ucraina. Cresce nel Paese la preoccupazione per l’inverno. Il presidente ucraino Zelensky teme attacchi di Mosca alle strutture energetiche.

Silvia Giovanrosa – Città del Vaticano

Attacchi di mortaio e granate hanno flagellato, ieri, venerdì 16 novembre, la regione più a nord dell’Ucraina lungo la linea del confine orientale. I residenti dell’Oblast di Sumy da giorni, infatti, sono quotidianamente sotto bombardamenti. Anche la città di Kherson è stata oggetto di un massiccio attacco nelle ultime ventiquattro ore, che ha causato la morte di 6 persone ed una dozzina di feriti. A renderlo noto è il capo dell’amministrazione militare regionale. Gli obiettivi presi di mira sono stati i quartieri residenziali, città e villaggi. Le forze armate ucraine per tutta risposta, hanno riferito di aver compiuto "con successo" un’operazione nei pressi della città di Kherson, attualmente occupata dall’esercito russo. Le truppe "sono riuscite a prendere piede in diversi punti", si legge in un comunicato.

L’arrivo dell’inverno preoccupa Zelensky

Secondo Zelensky la Russia starebbe accumulando missili per attaccare gli impianti energetici nei prossimi mesi invernali. Lo scorso anno, milioni di ucraini rimasero senza elettricità e riscaldamento. "L'esercito di Mosca ha già preso di mira decine di infrastrutture del sistema energetico questo autunno, ha sottolineato Zelensky, ma finora non ha lanciato alcun bombardamento, come aveva fatto nell'inverno precedente". Già nell’ottobre scorso, il presidente ucraino, in visita al quartier generale della Nato a Bruxelles, aveva manifestato la necessità di rafforzare la difesa aerea ucraina durante i mesi invernali.

L’appoggio della Nato

"La Russia non pianifica la pace, pianifica altra guerra”. Lo ha detto ieri il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg,in conferenza stampa con il presidente lettone Edgars Rinkevics. Ed ha poi sottolineato come la situazione sul campo sia più complicata di quanto si poteva immaginare. Per questo è fondamentale, prosegue Stoltenberg, che il sostegno della Nato non venga meno. “Una sconfitta dell’Ucraina sarebbe una sconfitta per tutto l’occidente”, ha aggiunto.

Nuove sanzioni per Mosca

L’Unione europea prepara il dodicesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Al centro delle proposte, che dovrebbero essere approvate dai leader europei entro dicembre, ci sono misure che metterebbero in crisi le entrate commerciali del Cremlino. In particolare, le misure riguardano il divieto totale della vendita dei diamanti grezzi russi e di gioielli che utilizzano gemme provenienti dalle miniere della Siberia. Questa decisione, secondo l'Ue, potrebbe costare più di 4,5 miliardi di euro all'anno alle casse del Cremlino. Altre misure potrebbero riguardare la produzione di alluminio.