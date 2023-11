Irlanda, aggrediti una donna e tre bambini. Violente dimostrazioni a Dublino

Nel primo pomeriggio di ieri, giovedì 23 novembre, un uomo armato di un grosso coltello ha ferito, nei pressi di una scuola elementare al centro di Dublino, una donna e 3 bambini. Per tutta la serata si sono susseguiti scontri tra la polizia e manifestanti di estrema destra che hanno invaso e devastato le strade della capitale irlandese.

Silvia Giovanrosa – Città del Vaticano

Nel cuore di Dublino, intorno alle 13:40 di ieri ora locale, in Parnell Square East, un uomo ha aggredito una maestra e tre bambini davanti ad una scuola elementare. Secondo alcuni testimoni oculari, l’aggressore si sarebbe prima scagliato verso alcuni giovani ed infine sui i più piccoli. La donna, una maestra di trent’anni, ora ricoverata in ospedale in condizioni critiche, ha fatto da scudo con il proprio corpo per tenerli in salvo. In condizione molto serie anche una bimba di 5 anni. Un’altra piccola di 6 anni ha riportato diverse ferite alla testa e dovrà essere sottoposta ad un intervento chirurgico. Ancora non è chiaro il motivo dell’aggressione. La polizia, che inizialmente aveva escluso la matrice terroristica, sta ancora vagliando tutte le ipotesi. L’aggressore, anch’esso ferito, è stato bloccato e disarmato dai passanti che nel frattempo avevano allertato le forze dell’ordine.

In serata scontri e disordini per le vie della capitale

All’aggressione sono seguiti scontri e disordini che hanno letteralmente infiammato la serata della capitale irlandese. Una folla di manifestanti di estrema destra sì è riversata per le strade di Dublino, gridando slogan anti immigrazione, incendiando veicoli e saccheggiando negozi. Le forze dell’ordine riferiscono che sarebbe stato un post, circolato sui social, in cui si attribuiva a degli “immigrati” la matrice dell’aggressione, a scatenare l’ondata di odio che a messo a ferro e fuoco la città. Nella notte sono scattati gli arresti per 34 persone, responsabili di atti vandalici ed aggressione alle forze dell’ordine. Il commissario della polizia irlandese, Drew Herris, ha parlato di “ straordinaria esplosione di violenza e disordini mai visti prima nella capitale.