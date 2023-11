Liberati i primi 13 ostaggi israeliani, la tregua tiene

Quattro giorni di cessate il fuoco per procedere allo scambio degli ostaggi e permettere l'ingresso di aiuti umanitari nella Striscia. Ma Israele averte: la guerra non è finita

Stefano Leszczynski - Città del Vaticano

I 13 ostaggi israeliani rilasciati da Hamas nel quadro dell'accordo con Tel Aviv sarebbero stati consegnati all'Egitto dal personale della Croce Rossa che li ha prelevati nella Striscia di Gaza. Lo riportano fonti di stampa israeliane rilanciate dalle agenzie di stampa internazionali. La liberazione è avvenuta poche ore dopo il rilascio sempre in Egitto di altri 12 ostaggi di nazionalità thailandese. Anche l'amministrazione penitenziaria israeliana avrebbe avviato il processo di liberazione dei prigionieri palestinesi che dovrebbero essere rilasciati nel quadro dell'accordo di tregua negoziato con Hamas. Il cessate-il-fuoco, dunque, regge anche se le forze israeliane hanno messo in guardia i palestinesi dallo spostarsi verso il Nord della Striscia avvertendo che "la guerra non e' ancora finita" e la parte settentrionale di Gaza resta una zona di combattimento.

Nuovi rilasci per domani

Secondo il Jerusalem Post Israele riceverà sempre nella giornata di oggi una seconda lista con i nomi degli ostaggi che verranno rilasciati domani da Hamas. Una procedura destinata a ripetersi nei quattro giorni di tregua. Un momento di "speranza" per la societa' israeliana in mezzo ad "estrema ansia". Cosi' il portavoce del governo israeliano, Eylon Levy, ha descritto la liberazione del primo gruppo di ostaggi nelle mani di Hamas, aggiungendo: "Non sappiamo nulla della loro condizione fisica, non sappiamo nulla della loro condizione emotiva, della loro condizione psicologica. E non sanno nulla di quello che e' successo alle loro famiglie". Il portavoce a poi ribadito che Israele continua a lavorare per "far uscire tutti" da Gaza. "Faremo pressione su Hamas affinche' nessuno venga lasciato indietro", ha concluso, come riportano i media locali.

La tregua

Quella ratificata da Tel Aviv e Hamas è la prima 'pausa umanitaria' di questa guerra arrivata ormai al 49.mo giorno, con i combattimenti che sono proseguiti ancora nella notte e fino a due ore prima dell’entrata in vigore della tregua. Fulcro delle operazioni militari di questa notte: l’ospedale indonesiano dove sono ancora in cura 200 pazienti e dove una donna sarebbe rimasta uccisa. Intanto, il capo dell'ufficio politico di Hamas, Ismail Haniyeh, ha dichiarato in un'intervista televisiva in Qatar che l'accordo sul cessate il fuoco e sulla liberazione degli ostaggi, entrato in vigore oggi, verrà rispettato finché lo farà anche Israele.

Gli ostaggi e gli aiuti umanitari

Da stamane Hamas ha confermato "la completa cessazione delle attività militari" ed ha concordato che rilascerà in tutto una cinquantina di ostaggi in cambio della liberazione di 150 palestinesi prigionieri in Israele. Il gruppo dei primi 13 israeliani che saranno liberati oggi varcheranno il valico di Rafah al confine con l’Egitto e saranno poi trasferiti in aereo in Israele, mentre i detenuti palestinesi verranno trasferiti al checkpoint di Beituniya in Cisgiordania. Intanto, è arrivata la conferma che quattro camion di carburante e quattro di gas per uso domestico sono entrati questa mattina dal valico di Rafah tra Egitto e Gaza per la popolazione della Striscia.



(aggiornamento ore 16:30 del 24-11-2023)