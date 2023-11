Il 19 novembre le presidenziali in Argentina, rischio tensioni dopo il voto

Elezioni in Argentina

Domenica prossima gli argentini sono chiamati a scegliere il nuovo presidente. A rendere incerto l’esito del voto è l’alto numero di indecisi emerso al primo turno delle elezioni generali del 22 ottobre

Stefano Leszczynski – Città del vaticano

Sarà un ballottaggio dal risultato imprevedibile quello che si terrà domenica 19 novembre in Argentina. Questo l’unico punto su cui concordano gli analisti che seguono le presidenziali nel Paese sudamericano: troppo alto il numero degli indecisi, troppo alto il rischio astensionismo nonostante il voto sia obbligatorio e non recarsi alle urne comporti una severa sanzione economica.

I candidati

A sfidarsi, domenica, per il ruolo di presidente della Repubblica sono il ministro dell'Economia e candidato di Unión por la Patria, Sergio Massa, e il candidato di La Libertad Avanza, Javier Milei. Il primo esponente della coalizione peronista di centrosinistra; il secondo ultraliberista e di estrema destra, sostenitore del passaggio monetario al dollaro come strumento per affrontare la grave crisi economica del Paese.

I risultati del primo turno

Al primo turno delle presidenziali, lo scorso 22 ottobre, la coalizione peronista guidata da Sergio Massa aveva superato le aspettative ottenendo il 36,68% dei voti. L’economista ultraliberista Javier Milei, si era fermato al 29,98 per cento, mentre la candidata di centrodestra Patricia Bullrich, di Juntos por el Cambio, era rimasta al 23,83%, traguardo che l’ha esclusa dal secondo turno. Ma il suo bottino elettorale domenica prossima potrebbe avere un peso determinante.

I sondaggi

I sondaggi pubblicati da numerosi istituti di ricerca danno risultati differenti sulle percentuali, ma concordano su un sostanziale testa a testa tra i due candidati alla Presidenza. Numerose infatti le incognite che sfuggono alle proiezioni statistiche e potrebbero alla fine influenzare il risultato: numero di schede bianche, affluenza alle urne e, soprattutto, il comportamento degli indecisi.

Il nodo della crisi economica

Al di là delle prese di posizione sui temi che normalmente contraddistinguono i confronti elettorali tra destra e sinistra, soprattutto in materia di sicurezza e temi etici (il possesso di armi private e il tema dell’aborto), a farla da padrone è il dibattito su come uscire dalla grave crisi economica che ha colpito l’Argentina negli ultimi vent’anni. L’inflazione a settembre è arrivata al 138% su base annua e 4 persone su 10 vivono sotto la soglia della povertà.