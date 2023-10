Ottobre rosa, continua la campagna per la prevenzione del tumore al seno

Prosegue in Italia la campagna Ottobre rosa (AFP or licensors)

Prosegue in tutta Italia il mese dedicato alla prevenzione oncologica. Domani 21 ottobre a Roma, a Villa Margherita, sarà possibile accedere a visite ed ecografie gratuite

Stefano Leszczynski - Città del Vaticano

Il report ‘I numeri del cancro in Italia 2022’ conferma che il tumore della mammella è la neoplasia più frequente nelle donne, per diffusione e mortalità: in Italia ogni anno vengono rilevati circa 50.000 nuovi casi. Grazie alla ricerca scientifica e alla diagnostica sempre più accurata, tuttavia, il numero dei tumori identificati ai primi stadi di sviluppo, quando il trattamento ha maggiori probabilità di essere efficace e meno invasivo è in forte aumento. A puntare l'attenzione sull'importanza di una prevenzione sempre più precoce è la campagna Ottobre Rosa che coinvolge diverse realtà ospedaliere pubbliche e private con esami e visite gratuite.

Open Day anche a Roma

Nella giornata del 21 ottobre uno degli appuntamenti è presso Villa Margherita dove è stato programmato un open day dedicato alla sensibilizzazione sull'importanza di una diagnosi precoce delle neoplasie mammarie. "I dati sono sono veramente incoraggianti. - spiega il professor Salvatore Caponnetto, ricercatore di oncologia medica all'Università di Roma La Sapienza - se pensiamo che fino a vent'anni fa la la guarigione era del 70%, oggi siamo arrivati quasi all'88%, anche al 92% in alcuni tumori della mammella di possibilità di guarigione completa".

Rompere la barriera della paura

I dati sulle possibilità di successo delle terapie sono importanti per convincere le donne anche a non farsi spaventare di fronte a diagnosi positive. "La chemioterapia fa ancora paura per gli effetti che può avere sul corpo della donna. Tuttavia - spiega l'oncologo - è importante diffondere la conoscenza di metodi scientifici come quelli che attengono alla profilazione genomica che rendono possibile abbattere il ricorso alla chemioterapia anche nel 45-50% dei casi".

Gli ostacoli alla prevenzione

Oggi il maggior ostacolo ad una corretta prevenzione è rappresentato soprattutto dai lunghi tempi di attesa che si verificano nell'accesso alla sanità e questo è riscontrabile in particolar modo nel divario che emerge tra nord e sud Italia. "Abbiamo visto - spiega il professor Caponnetto - che nelle regioni del nord abbiamo un'adesione alle campagne di prevenzione superiore all'85-90% nel sud Italia ancora questa tendenza è intorno al 60 70%. Ecco perché è fondamentale aderire a questi programmi di prevenzione sia nel mondo della sanità pubblica sia nel mondo della sanità privata e poter garantire l'accesso a centri specializzati dove la donna sia tutelata dalla presenza di più figure professionali che lavorano in team."