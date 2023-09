Medicina Integrata, Bonucci: migliorare la qualità della vita

Al II Congresso mondiale in corso a Roma, i risultati e le migliori ricerche per le principali patologie in ambito oncologico, ginecologico, infettivologico. Uno dei presidenti, affronta il tema dei lavori e indica la risposta positiva dei pazienti. Dalle tradizioni millenarie che arrivano dall'Oriente, guardiamo con il dottor Elio Rossi omeopata al futuro delle cure nel mondo

Tra gli otto temi cardine che il II Congresso Mondiale di Medicina Integrata in corso a Roma fino a sabato 23 settembre, sta affrontando c'è l'oncologia. In questa branca medica l'atteggiamento di integrazione tra tradizione e convenzione, agopuntura e chemioterapia per esempio, mostra evidenze scientifiche e dà risultati sulla vita del paziente attenuando gli effetti collaterali. Al Congresso in questo ambito vengono presentati importanti studi di carattere scientifico tra cui quelli condotti tra medici e specialisti di ARTOI ( Fondazione per la Ricerca di terapie oncologiche integrate), su 60 pazienti affetti da glioblastoma e i positivi effetti sinergici dovuti alla somministrazione di curcumina e polidatina alla tradizionale radioterapia, che ha permesso di raggiungere una sopravvivenza globale mediana del paziente da 14,6 a 41,6 mesi e un tasso di sopravvivenza a un anno del 65,0%. Il glioblastoma è il tipo più comune e aggressivo di tumore al cervello con prognosi molto sfavorevole e alti tassi di recidiva. La resezione chirurgica e la radioterapia associata seguita da farmaci chemioterapici adiuvanti rappresentano il gold standard ma la recidiva è frequente e non esente da effetti collaterali. Sono evidenti gli effetti benefici dei polifenoli come la Curcumina o PD/RSV come attività antiossidante, antinfiammatoria e antitumorale. L'estratto di Boswellia serrata (BS) è stato aggiunto alla terapia per ridurre l'edema che si verifica nel GBL. E ancora, tra le metodologie di cura affrontate troviamo: ipertermia, cannabis, l’agopuntura nelle pazienti con carcinoma mammario, la pratica del Nordic Walking, la medicina mente-corpo per la riduzione degli effetti collaterali, l’omeopatia, le erbe medicinali, la medicina tradizionale cinese, il counseling, la mindfullness.

Si sta risolvendo dunque la frattura che storicamente c'è tra medicina e pratiche non convenzionali? Secondo il dottor Elio Rossi, tra i presidenti del Congresso, responsabile dell'Ambulatorio medico di Omeopatia dell'Ospedale di Lucca, ci sono ambiti in cui la convivenza è più facile altri in cui è più difficile, perchè non esistono rapporti di cooperazione tra operatori del settore, e a volte - spiega ai microfoni della Radio Vaticana - la difficoltà si trasforma in opposizione. Per fortuna, aggiunge, ad oggi la stragrande maggioranza di chi è a contatto con i pazienti, specie pediatri e medici di base, sono favorevoli. In questo senso l'intervento e la presenza dell'Oms al Congresso di Roma è importante, ribadisce il dottor Rossi . L'Oms - sottolinea- ha sempre nutrito interesse allo sviluppo dei metodi non convenzionali specie nel sud del mondo dove non c'è sostenibilità di spesa per certe cure. Poi nell'agosto scorso , al Summit Globale sulla Medicina Tradizionale dell'OMS 2023 "Verso la salute e il benessere per tutti", tenutosi a Gandhinagar, Gujarat, India, il 17 e 18 agosto 2023, nella dichiarazione finale è stata inserita proprio una formula chiara di promozione delle medicina definita "tradizionale, complementare e integrativa", i cui successi oggi, sono cento volte maggiori di qualche hanno fa.