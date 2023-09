Mali, attacco nel nord del Paese: almeno cinque soldati uccisi

Gruppi armati in Mali (AFP or licensors)

I responsabili sarebbero gruppi separatisti. La denuncia della ong Lvia presente da anni nel Paese africano: "A soffiare sul fuoco della guerra sono gruppi radicali sostenuti da movimenti internazionali come Al Qaida, provocando conflitti nel nord del Mali e nell’area saheliana a cavallo tra Burkina Faso e Niger"

Alessandro Guarasci - Città del Vaticano

Cinque soldati sono rimasti uccisi e undici risultano dispersi in un attacco a due accampamenti militari al nord del Mali, segnalano fonti dell'esercito. La situazione in tutta l’area del Sahel continua ad essere tesa, e questo lo conferma anche Giovanni Armando, responsabile del desk Mali per la ong Lvia: “Ci sono i Paesi dell’Ecowas che non hanno riconosciuto il colpo di stato nel vicino Niger e dunque sono disposti a intervenire militarmente. Nel nord del Mali, ma non solo, poi sono previsti ingenti spostamenti di popolazione”.

Ascolta l'intervista a Giovanni Armando

Nella regione presenti i separatisti Tuareg



L'attacco in cui sono rimasti uccisi i cinque soldati è avvenuto domenica 17 settembre, ed è stato rivendicato da un'alleanza di gruppi armati prevalentemente Tuareg. Ieri sera l'esercito ha dichiarato sui social media di aver perso anche un aereo e di aver ucciso più di 30 persone durante i combattimenti nella città di Lere, nella regione di Timbuktu, nel nord del Mali. C’è da aggiungere che il Coordinamento dei Movimenti Azawad (Cma), un'alleanza di gruppi separatisti dominati dai Tuareg, ha rivendicato l'attacco e la cattura di due accampamenti militari domenica a Léré, a sud-ovest di Timbuktu. Ha anche assicurato di aver abbattuto un aereo dell'esercito maliano. Questa operazione è l'ultima in ordine di tempo contro le posizioni dell'esercito nel nord, che è stato oggetto nelle ultime settimane di una ripresa delle attività di gruppi armati, separatisti o jihadisti.

Migliaia di persone costrette a lasciare le proprie case

I combattimenti nel Paese hanno costretto migliaia di persone a lasciare le proprie case. “Si tratta di migrazioni che hanno come destinazione i Paesi vicini al Mali, non tanto l’Europa – dice Armando - A soffiare sul fuoco della guerra ci sono gruppi radicali che sono sostenuti da movimenti internazionali come Al Qaida, provocando conflitti nel nord del Mali e nell’area saheliana a cavallo tra Mali, Burkina Faso e Niger. E’ una situazione che va avanti oramai da diversi anni”.

In Mali e nel Sahel forte la presenza della Russia

Nella zona del Sahel, da anni, c’è una presenza stabile della Russia. Per Armando, “è una questione che si tende a minimizzare. In Mali si dice ufficialmente che i russi sono presenti per formare il personale militare, ma si sa che forniscono anche armi. Con la partenza della missione dell’Onu nel nord del Paese, le sue postazioni vengono contese tra l’esercito, che cerca di far valere la sua autorità, e i gruppi ribelli”.

Il presidente della Nigeria: i golpe frutto di problemi perpetui

Della situazione nel Sahel ha parlato il presidente della Nigeria, Bola Tinubu, nel suo discorso di fronte all'Assemblea generale dell'Onu, a New York. Il capo di Stato ha citato il caso del Niger, dove dal 26 luglio è al potere una giunta militare. "Stiamo negoziando con i suoi capi" ha detto Tinubu. "Come presidente della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale, sto cercando di favorire il ripristino di un governo democratico in modo da affrontare le sfide politiche ed economiche di questo Paese, compresi gli estremisti violenti che fomentano instabilità nella nostra regione". Il riferimento è a gruppi armati attivi sia in Nigeria che in Niger, Mali e Burkina Faso, tre Stati dove a partire dal 2020 si sono verificati golpe guidati da ufficiali dell'esercito. Sul tema delle istituzioni liberal-democratiche Tinubu ha aggiunto: "L'ondata che sta attraversando parti dell'Africa non dimostra un favore verso i golpe, è la richiesta di soluzioni a problemi perpetui".