Von der Leyen e Meloni a Lampedusa, piano in dieci punti per contrastare l'immigrazione

Una visita lampo, quella di ieri 17 settembre nell'isola, per la presidente della Commissione Europea e dalla premier italiana che hanno visitato l'hotspot di Contrada Imbriacola, dove hanno incontrato la Croce Rossa e l'agenzia Europea per L'asilo. Successivamente si sono recate al Molo Favarolo, sostando al cimitero dei barchini

Silvia Giovanrosa - Città del Vaticano

“Un piano in dieci punti per Lampedusa”. Così è stato definito il piano d’azione presentato dalla presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, durante la conferenza stampa tenutasi ieri, 17 settembre, all’aeroporto di Lampedusa, dove la leader tedesca si è recata in visita su invito della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Ribadito il serio impegno dell'UE nel gestire l'annosa questione degli sbarchi irregolari: "L'immigrazione illegale è una sfida europea, e la risposta deve venire dall'Europa", ha assicurato Von der Leyen. Azioni concrete e risposte concrete sono promessa dall'Europa, ha affermato da parte sua Meloni, sottolineando come siano state pronunciate parole mai usate prima per affrontare la questione.

I dieci punti del piano Ue

Nell’immediato von der Leyen ha proposto l’intervento di Frontex e dell'Agenzia europea per l’asilo, al fine di gestire l’elevato numero dei migranti e registrare i nuovi arrivi. In secondo luogo, di fondamentale importanza, trasferire le persone con diritto di asilo in altri Stati membri, secondo il Meccanismo volontario di solidarietà. "È importante respingere le domande che non hanno i requisiti richiesti, stabilire percorsi di migrazione legali e corridoi umanitari al fine di spezzare il circolo vizioso del traffico di esseri umani", ha detto la presidente della Commissione Europea, "se applichiamo un'immigrazione legale, più possiamo essere severi con quella illegale". Infine, l’ultimo punto: un'accelerazione sul tanto discusso memorandum d’intesa con la Tunisia, che sembra ancora non aver portato buoni frutti.

La situazione a Lampedusa

Intanto sull'isola continuano ad arrivare barconi carichi di migranti. Nella notte di domenica sono sbarcati 33 tunisini al molo Favarolo soccorsi dalla Guarda Costiera. Dall'hotspot sono iniziate le operazioni di trasferimento verso i centri d'accoglienza. Ieri sera hanno lasciato l'isola 579 migranti sulla nave diretta a Trapani. Altri 600 sono attualmente ormeggiati al porto di Catania in attesa di essere accolti nel centro vaccinale per i dovuti controlli. Attualmente sono 1.104 i migranti presenti questa mattina all'hotspot di Lampedusa e la situazione sembra tornata alla normalità. Il vicesindaco, che durante la visita ha rappresentato le autorità locali, intanto ha chiesto che alle parole seguano i fatti. Urgente al momento è la pulizia dell'isola, lo svuotamento dell'hotspot e la distruzione di tutti i barchini ormeggiati al molo Favarolo arrivati in massa nelle ultime settimane.