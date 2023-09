Lampedusa: ancora sbarchi e trasferimenti. La polizia francese blocca le frontiere

Dopo alcune ore di relativa tranquillità, sull’isola di Lampedusa i barchini sono tornati ad attraccare al molo Favaloro e l’hotspot di Contrada Imbriacola è nuovamente sotto pressione. Nella tensostruttura di Porto Empedocle, invece, la situazione sta tornando gradualmente alla normalità, dopo i primi trasferimenti verso i centri di accoglienza. Dalla Francia tuttavia arriva l’alt ai nuovi profughi che dall'Italia vogliono passare la frontiera.

Silvia Giovanrosa – Città del Vaticano

E’ stata una giornata di tregua, quella di ieri 19 settembre, per l’isola di Lampedusa, che ha visto l’arrivo di un numero contenuto di migranti. In tutto 10 barchini per un totale di circa 400 persone. Poco prima della mezzanotte tuttavia gli sbarchi si sono intensificati. In poche ore altre 13 imbarcazioni, con migliaia di migranti, hanno raggiunto l’isola. E anche nel corso della notte si sono susseguiti nuovi sbarchi, 6 in tutto, che hanno portato a Lampedusa altri 171 profughi. Nell’hotspot al momento sono presenti 2200 ospiti provenienti non solo dal fronte tunisino, che rimane aperto, ma anche da quello libico.

La situazione alla frontiera francese.

Il ministro dell’Interno di Parigi, Gérald Darmanin, ha fatto sapere che la Francia non intende accogliere nuovi migranti provenienti da Lampedusa. "C'è un'immigrazione irregolare in Europa, in Francia e in Italia, che dobbiamo combattere e non è accogliendo più persone che prosciugheremo un flusso che ovviamente incide sulle nostre capacità di integrazione", ha detto Darmanin. Sono migliaia i profughi alla frontiera che non riescono a entrare nel Paese transalpino. La polizia francese ha intensificato la sorveglianza nei punti di transito dall'Italia. I passeggeri dei convogli ferroviari vengono ispezionati uno ad uno per evitare ingressi clandestini. I controlli nelle scorse ore sono stati estesi, oltre che alle frontiere, anche nelle aree collinari della val Rojae e sui sentieri di montagna che portano oltre confine.