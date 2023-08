Ucraina, Zelensky in Olanda e in Danimarca, intanto si continua a combattere

Dal fronte di guerra continuano a giungere le cronache dei combattimenti. Il presidente ucraino ottiene nuovi aiuti militari per la controffensiva e la a fine del conflitto sembra sempre più lontana

Silvia Giovanrosa - Città del Vaticano

“E’ stata un giornata poderosa e molto fruttuosa”, così il presidente ucraino Zelensky commenta l’esito della sua visita in Olanda e Danimarca, domenica 20 agosto, con l'ispezione dei caccia F16 fermi in una base dell’aeronautica militare nel sud dei Paesi Bassi. Il premier olandese, Mark Rutte, ha promesso una fornitura dei velivoli da guerra, affinché Kyiv porti avanti in modo più efficace la controffensiva su Mosca. Dopo l’Olanda Zelensky è volato in Danimarca, dove ha ottenuto un’ulteriore fornitura di caccia e l’addestramento sul suolo danese di 70 piloti ucraini.

Leggi Anche 20/08/2023 Zuppi al Meeting CL: l'Europa fa troppo poco per la pace in Ucraina Nell'omelia della messa che ha aperto l'edizione 2023, il presidente della Cei sottolinea come l'amicizia di tutti i popoli si scontri con antagonismi e polarizzazioni che rendono ...

Al fronte si continua a combattere

Sul terreno di guerra intanto continuano i combattimenti. Quattro persone sono rimaste gravemente ferite dopo un nuovo bombardamento nelle aree popolate della regione del Donetsk. L'artiglieria russa avrebbe preso di mira la popolazione civile. Un edificio scolastico è stato gravemente danneggiato dal duplice bombardamento che domenica ha colpito la città di Kupiansk. Ci sono ingenti danni anche alle infrastrutture civili. Ancora incerta la conta dei feriti. A Mosca intanto è stato chiuso l’aeroporto di Domodedovo per garantire una maggior sicurezza nello spazio aereo.

La pace sembra sempre più lontana

La pace invocata più volte da Papa Francesco appare sempre più lontana. Il Wall Street Journal sottolinea come la guerra rischia di durare ancora anni, perché nessuno dei contendenti ha obiettivi chiari e raggiungibili.