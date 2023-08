Incendi in Italia, il governo inasprisce le pene per i piromani

Stretta sui crimini degli incendiari da parte del Cdm: la pena minima prevista per l’ipotesi di incendio doloso passa da quattro a sei anni di reclusione, per l’incendio colposo sale da uno a due anni di carcere. Drammatica situazione in Sardegna. L'esperto di Legambiente: "La vera arma resta la prevenzione"

Paola Simonetti e Stefano Leszczynski - Città del Vaticano

Il governo italiano tenta di correre ai ripari nel contesto della drammatica devastazione provocata dagli incendi, per lo più dolosi, che puntuali, anche in questa estate 2023, stanno funestando diverse regioni italiane, fra cui la Sardegna, una fra le più colpite in questi ultimi giorni. Il Consiglio dei ministri ha approvato un giro di vite per gli incendiari alzando - con la modifica dell’articolo 423-bis, che disciplina il reato di incendio boschivo - la pena minima prevista per l’ipotesi di incendio doloso, portandola da quattro a sei anni di reclusione, mentre per l’incendio colposo, si passa da uno a due anni di carcere. Il provvedimento prevede, inoltre, che se dall'incendio sia derivato un “danno grave, esteso e persistente all’ambiente” si aggiunga un’ulteriore circostanza aggravante. Si prevede dunque un aumento di pena da un terzo alla metà se il fatto è stato commesso “con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti allo svolgimento di servizi nell’ambito della prevenzione e della lotta attiva contro gli incendi boschivi o al fine di trarne profitto per sé o per altri”.

Le fiamme dilagano in Sardegna

Sono misure, quelle del governo, che mirano a frenare la piaga degli incendi dolosi, come quelli che da due giorni stanno divampando in Sardegna: almeno 22 i fronti di fuoco che hanno distrutto, da nord a sud dell’isola, centinaia di ettari di verde nel contesto di un altissimo rischio anche per le aree urbane. A Quartu Sant'Elena, nel cagliaritano, è stato distrutto un campeggio complice anche il forte vento e sono in corso le indagini per individuare gli inneschi delle fiamme, mentre proseguono le azioni di messa in sicurezza delle zone colpite con l’intervento di Canadair e il costante monitoraggio della flotta di elicotteri regionale.



Devastante l’opera degli incendiari

In Sardegna, come altrove, “siamo davanti a incendiari. Criminali che hanno ben chiaro l’obiettivo: creare danni", spiega Antonio Nicoletti, responsabile aree protette e biodiversità e coordinatore del rapporto annuale sugli incendi di Legambiente. "Danni all’ambiente, alle cose e ai vacanzieri, di cui viene peraltro messa a rischio la vita. Tutto questo è aggravato dai cambiamenti climatici, da una condizione siccitosa dei territori, dalla mancanza di prevenzione e di lavori di costante manutenzione”. Un efficace intervento di spegnimento, secondo Nicoletti, quindi non basta.

Ascolta l'intervista con Antonio Nicoletti

Cruciali programmi di prevenzione tutto l’anno

“La regione Sardegna ha un ottimo sistema di pronto intervento sugli incendi: il Corpo forestale dell'isola fa scuola a tanti altri sistemi simili in altre regioni e in Europa, però questo – prosegue il responsabile di Legambiente - dimostra che non è sufficiente essere bravi nello spegnimento immediato delle fiamme. Ci vuole una azione forte di prevenzione per rendere inagibile agli incendiari l’azione di devastazione”. Una operazione, questa, efficace anche e soprattutto ponendo attenzione, secondo Nicoletti, alla pulizia dalle erbacce o di grandi quantità di verde incolto. “La cura delle strade, la pulizia del bordo carreggiata, hanno ridotto in questi anni, ad esempio, il dilagare delle fiamme sulle autostrade. Dunque, nell’interfaccia fra ambiente naturale e ambiente urbano c’è molto da migliorare per evitare che gli incendi si diffondano. Se riduciamo la presenza di biomassa combustibile, soprattutto nelle aree agricole inutilizzate, si riduce un innesco importante – continua Antonio Nicoletti - ma i presidi territoriali sono sempre di meno. In passato la maggiore presenza di campi agricoli coltivati era una barriera tagliafuoco naturale per il propagarsi delle fiamme dalle e nelle aree boschive”.

Arma potente il Catasto degli incendi

La misura prevista dalla legge italiana potrebbe essere davvero un deterrente efficace, se fosse attuata in modo regolare e severo. “Se si facesse il catasto delle aree percorse dal fuoco – aggiunge Nicoletti - su quelle zone vigerebbe ad esempio il divieto di pascolo per 5 anni così, come anche per la caccia. Dunque, su quei luoghi verrebbe meno un interesse e d’altro canto si amplierebbe il controllo di tutti. Se si imponessero i vincoli seriamente, nessuno avrebbe più interesse a fare danno al territorio, non a caso queste categorie citate sono quelle maggiormente al centro delle indagini per l’individuazione dei responsabili degli incendi”. Azioni queste necessarie, conclude Nicoletti, ad arginare i danni incalcolabili provocati dal fuoco, com “la perdita di specie, di animali e di vegetazione, non più in grado di rigenerarsi e riprodursi, con la seria messa a rischio del lavoro di ripristino ambientale”.