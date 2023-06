Mosca annuncia l'inizio dell'offensiva ucraina nel Donetsk

La notizia arriva nella giornata in cui in Russia si sono registrati nuovi attacchi con droni, due dei quali sono caduti su un'autostrada. Kyiv fa sapere di aver neutralizzato l'avanzata dei russi nel Donetsk, mentre a Kharkiv si registrano nuove vittime tra i civili

Andrea De Angelis - Città del Vaticano

Secondo l'annuncio del ministero della Difesa russo, è in corso una “offensiva ucraina su vasta scala”, iniziata nelle ultime ore. Mosca fa sapere di aver "respinto l’attacco delle forze ucraine a Donetsk, mentre i combattimenti si intensificavano lungo il confine". Kyiv da settimane prepara una "grande controffensiva", ma l’esercito ucraino ha recentemente affermato che non ci sarebbe stato alcun annuncio sull'inizio delle manovre.

La situazione a Bakhmut

Intanto Il capo e fondatore della milizia mercenaria Wagner, Yevgeny Prigozhin, ha confermato che la periferia sud-occidentale di Bakhmut è tornata sotto il controllo delle forze armate ucraine. Lo aveva affermato in precedenza la viceministra della Difesa ucraina, Hanna Malyar. Lo riporta su Telegram il consigliere del ministero dell'Interno ucraino, Anton Gerashenko.

I droni in Russia

Un impianto per la produzione di energia si è incendiato in seguito a un attacco con drone nell'area di Belgorod. Lo ha reso noto il governatore della regione precisando che non ci sono state vittime. Due droni sono caduti su una strada a scorrimento veloce nella regione russa di Kaluga, che a nord confina con quella di Mosca. La zona è stata isolata. Intanto il Belgio è pronto a chiedere chiarimenti a Kyiv sull'uso di armi prodotte dall'azienda nazionale Fabrique Nationale de Herstal in territorio russo da parte di due milizie anti-Putin. Lo riportano i media locali dopo le rivelazioni del Washington Post sull'uso di armi occidentali nell'attacco a Belgorod la scorsa settimana. I ministri della Difesa e degli Esteri del Belgio, Ludivine Dedonder e Hadja Lahbib, avrebbero deciso di contattare quanto prima le autorità ucraine per chiedere chiarimenti. Le consegne di armi dal Belgio, sarebbe la posizione delle due esponenti, sono destinate alle forze armate ucraine per proteggere il loro territorio e la loro popolazione dall'invasione russa.

Vittime tra i civili



In Ucraina “le truppe russe stanno concentrando i loro sforzi principali nel tentativo di prendere completamente le regioni di Lugansk e Donetsk”, fa sapere Kyiv, “ma tutti gli attacchi sono stati respinti”. Anche nelle ultime ore vittime tra i civili: due a Kharkiv, una a Dnipro. Intanto la flotta russa del Pacifico ha iniziato le esercitazioni operative nelle acque del Mar del Giappone e del Mare di Okhotsk che dureranno fino al 20 giugno. Lo ha reso noto il Ministero della Difesa russo. Coinvolti oltre 10mila militari, 60 le navi, 35 gli aerei.