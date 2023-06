Guerra in Ucraina, Mosca: alcune proposte di pace potrebbero funzionare

Queste le parole di Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri russo. Intanto il presidente ucraino Zelensky, ha ringraziato chi combatte per la difesa dell'Ucraina

Marina Tomarro – Città del Vaticano



Le iniziative di pace tese alla soluzione del conflitto ucraino proposte da vari Paesi "contengono idee che potrebbero funzionare". Lo ha detto alla Tass la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova. “Siamo grati ad ogni Paese, ad ogni Stato, ad ogni personaggio pubblico, siamo grati – ha detto Zakharova - a tutti coloro che parlano di pace, che fanno proposte in tal senso e vogliono rendersi utili". “Ci sono idee – ha aggiunto - che sono consonanti con i nostri approcci, come l'iniziativa cinese".

Ancora esplosioni e bombardamenti

Intanto il presidente ucraino Zelensky ha escluso la possibilità di colloqui con la Russia al termine dell'incontro con una delegazione di leader africani che avevano esortato le due parti in guerra a ridurre la tensione. Il team diplomatico è andato a Kyiv ad esprimere le preoccupazioni di un continente che ha fortemente sofferto per le conseguenze dell'invasione russa - in particolare per l'aumento dei prezzi del grano - con il presidente sudafricano Ramaphosa pronto a ribadire che "dovrebbe esserci la pace attraverso i negoziati". Nuovi attacchi nella notte sulle città ucraine. Esplosioni sono state sentite a Kherson e a Zaporizhzhia, seguite da un allarme antiaereo. Ieri bombardamenti anche nel centro di Kyiv, senza conseguenze per i civili.

Il ringraziamento di Zelensky su Twitter

"Ogni posizione riconquistata agli occupanti dalle nostre forze è un argomento nuovo per il mondo. L'Ucraina può vincere". Lo scrive su Twitter il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Grazie a tutti coloro che combattono contro il nemico. Grazie ai nostri soldati, a chi li cura dopo le ferite, a chi li addestra e a chi fornisce tutto il necessario per la difesa dell'Ucraina", scrive ancora il leader di Kiev.