In Grecia Mitsotakis vince le elezioni e giura per un secondo mandato

I conservatori di Nuova Democrazia ottengono la maggioranza assoluta dei seggi alle elezioni parlamentari di domenica, 25 giugno. Il premier uscente presta giuramento, nel tardo pomeriggio è attesa la lista della nuova squadra di governo. De Palo (Mondo Greco): premiata la stabilità politica e la ripresa economica, Grecia player importante nel Mediterraneo

Marco Guerra – Città del Vaticano

Il partito conservatore Nea Demokratia (Nuova Democrazia ) del premier uscente della Grecia, Kyriakos Mitsotakis, ha vinto nettamente le elezioni politiche tenutesi domenica 25 giugno. Nella seconda tornata elettorale, in cinque settimane, la formazione di centro-destra ha ottenuto il 40,6% dei consensi, aggiudicandosi la maggioranza assoluta, ovvero 158 dei 300 seggi del Parlamento di Atene. Mitsotakis ha vinto quindi la scommessa del ritorno al voto, dopo che lo scorso maggio Nuova Democrazia aveva vinto le elezioni, svolte con il sistema proporzionale, ma senza ottenere la maggioranza assoluta che le avrebbe consentito di governare da sola senza allacciare alleanze con altri partiti. Nel frattempo è entrata in vigore la nuova legge elettorale che assegna il premio di maggioranza.

Gli altri risultati



Secondo tutti gli osservatori, le formazioni di sinistra e progressiste hanno ottenuto risultati deludenti. La formazione di Syriza dell'ex premier Alexis Tsipras si colloca la secondo posto con 17,8% e 48 seggi, oltre 30 in meno rispetto alla scorsa legislatura. I socialisti del Pasok l'11,9% con 32 seggi e il partito comunista il 7,7% con 20 seggi. Tre formazioni di estrema destra sono riuscite a superare lo sbarramento del 3% e nel totale superano i 30 seggi: il partito nazionalista Spartiates ha ottenuto il 4,6% e 12 seggi; la formazione Elliniki Lisiile ha ottenuto 12 seggi con il 4,5% e il partito ultra ortodosso Niki 10 seggi con il 3,7%. Infine il partito di estrema sinistra Plefsi Eleftherias ha superato di un soffio lo sbarramento con il 3,2%, ottenendo 8 seggi. Da segnalare anche che queste elezioni hanno fatto registrare un tasso di astensione record, il più alto mai registrato dal ritorno della democrazia nel Paese dopo la fine della dittatura nel 1974.

Mitsotakis ha giurato, nel pomeriggio la squadra di governo



"Non prometto mai miracoli, ma vi garantisco che onorerò il mio dovere nazionale", ha detto il 55enne Mitsotakis che questa mattina si è recato dal presidente della Repubblica, Katerina Sakellaropoulou, per il giuramento per un secondo mandato come primo ministro della Grecia. La lista dei ministri sarà resa nota nel pomeriggio. Il nuovo Parlamento s'insedierà lunedì prossimo, 3 luglio. Il premier ha indicato il rafforzamento del settore turistico, la creazione di posti di lavoro e l’adeguamento dei salari sui livelli europei come prossimi obiettivi del governo. La Grecia infatti non è ancora completamente uscita dalla crisi economica scoppiata 2008 malgrado i buoni risultati del Pil registrati in questi ultimi due anni.

De Palo (Mondo Greco): i mercati apprezzano la stabilità

“La vittoria schiacciante di Nuova Democrazia dà alla Grecia un governo stabile e segna una sconfitta pesate della sinistra ellenica, il Paese ha premiato i buoni risultati dei quattro anni del precedente governo Mitsotakis”, spiega a Vatican News Francesco De Palo, direttore di Mondo Greco e giornalista esperto dell’area. De Palo ricorda che l’esecutivo Mitsotakis è riuscito a superare la drammatica fase dell’accordo di rientro con la Troika ed oggi le prospettive per la Grecia sono completamente diverse: “I mercati apprezzano la stabilità politica, sono tornati gli investitori stranieri – Pfiser e Tesla hanno strutture nel Paese -, i titoli greci sono stati venduti con successo”.

Grecia player mondiale



“Sul piano sociale sono rimaste le politiche per le fasce deboli ma tarate in maniera più organica evitando sussidi a pioggia a chi non lavora”, spiega ancora il giornalista italiano esperto. Sul fronte internazionale due sono invece le questioni centrali, secondo De Palo: energia e difesa. “Lo sfruttamento dei giacimenti nel Mediterraneo orientale, su tutti quelli a Creta e nello Ionio, il rafforzamento del gasdotto Tap e la progettazione di altri gasdotti che porteranno energia in Europa fanno della Grecia un player riconosciuto – spiega ancora il direttore di Mondo Greco – a tutto questo si aggiungono l’accordo con gli Usa per le basi di sottomarini a Creta, la fornitura di F35 che arriveranno dagli Stati Uniti entro il 2028 e la sesta flotta americana che fa manutenzione nell’Egeo”.

La sfida delle migrazioni



Il governo di Mitsotakis ha un ruolo di rilievo anche in Europa e conta su ottimi rapporti con il segretario del PPE, il greco Thanasis Bakolas. Fra l’altro la Grecia, evidenzia De Palo, è insieme all’Italia il Paese dell’Ue più convolto nella sfida delle migrazioni: “Atene sconta l’utilizzo geopolitico che la Turchia a volte fa dei migranti, ora la frontiera terrestre di Evros è stata isolata con un muro e anche per questo abbiamo assistito a drammatici naufragi come quello di Pylos. Alcuni migranti evitano la Grecia perché ha adottato politiche più restrittive”. Il governo sta inoltre attenzionando il fenomeno degli scafisti che portano i migranti dalle coste turche alle isole greche.