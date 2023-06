Immigrazione, raggiunto l’accordo al Consiglio europeo

Passo decisivo ieri in Lussemburgo per la gestione europea dei migranti. Trovata L'intesa dai ministri degli Interni dei 27 su accoglienza, redistribuzione e asilo. Per la prima volta, dunque, l’Unione europea trova una strada comune, sia pure a maggioranza e non all'unanimità, sul tema immigrazione sinora fortemente divisivo

Giancarlo La Vella – Città del Vaticano

Viene definito storico l’accordo sui migranti, ma per raggiungerlo ci sono voluti dodici ore di negoziato, due tentativi di voto e, soprattutto, un dibattito durato nove anni. Il Consiglio, tenutosi ieri in Lussemburgo, a cui hanno partecipato i ministri dell’Interno dei Paesi membri dell’Unione europea, ha così fissato i paletti sui due principali temi del Patto per le migrazioni e dell'asilo. Il sostegno all’intesa è stato ampio: contrari solo Ungheria e Polonia; astenuti Malta, Slovacchia, Lituania e Bulgaria; favorevoli tutti gli altri.

Collaborazione e solidarietà

Il ruolo dell'Italia è stato In primo piano al Consiglio, il Paese è la principale destinazione dei migranti provenienti dall’Africa via Mar Mediterraneo. Roma, rappresentata dal ministro degli Interni, Matteo Piantedosi, ha ottenuto il consenso su tutte le proposte avanzate. In primis il rifiuto dell'ipotesi che agli Stati di primo ingresso venga data una somma di denaro, circa 20 mila euro per ogni profugo, in cambio del mantenimento dei migranti irregolari sul proprio territorio. Creato, invece, un nuovo fondo europeo per i Paesi terzi di origine e transito e l'obbligo di solidarietà in luogo della compensazione. L'altro elemento di novità riguarda i migranti con bassa probabilità di ottenere l'asilo, che saranno trattati con una procedura accelerata per il rimpatrio verso Paesi terzi sicuri. L'obiettivo, ricordato dalla presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, è quello di arrivare all'approvazione definitiva della normativa entro la fine della legislatura.