Zelensky a Londra, Sunak conferma il sostegno all'Ucraina

Visita a sorpresa nella capitale del Regno Unito del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che prosegue il tour europeo dopo la tappa di Parigi. Intanto, sul terreno un missile russo ha ucciso 4 persone in un ospedale ad Avdiivka, nella regione di Donetsk nel Donbass

Sofiya Ruda – Città del Vaticano

È atterrato a sorpresa a Londra, questa mattina, 15 maggio, il presidente ucraino Volodymir Zelensky, nell'ambito del tour europeo che lo ha visto fare tappa in Italia, Vaticano, Germania e Francia. Nella capitale britannica, Zelensky è giunto a bordo di un elicottero militare ai Chequers, residenza di campagna del premier britannico Rishi Sunak, il quale lo ha accolto affermando: "Il coraggio e la forza d'animo del presidente Zelensky e dell'Ucraina sono un'ispirazione per tutti noi". Il leader ucraino ha espresso invece la gratitudine "dal profondo del cuore" per il massiccio sostegno militare fornito da Londra a Kyiv. Londra, infatti, confermerà l'ulteriore fornitura di centinaia di missili di difesa aerea e sistemi aerei senza pilota, tra cui nuovi droni d'attacco a lungo raggio con una portata di oltre 200 km. Materiale che sarà consegnato "nei prossimi mesi mentre l'Ucraina si prepara a intensificare la sua resistenza all'invasione russa in corso". E il premier britannico ha fatto un appello agli alleati occidentali a sostenere militarmente Kyiv in questo “momento cruciale nella resistenza dell'Ucraina a una terribile guerra di aggressione che non ha scelto o provocato”.

Il sostegno della Francia

Zelensky ieri sera, 14 maggio, era invece a Parigi, accolto dal presidente Emmanuel Macron; oggi ha continuato i colloqui con i vertici francesi. Nella cena di lavoro col capo dell’Eliseo, Zelensky ha chiesto - come a Roma e Berlino - armamenti più sofisticati: carri armati, jet, artiglieria di terra e antiaerea. Il leader ha avuto la conferma dei tre partner europei, sottolineando che gli aiuti sono necessari per far partire la controffensiva e arrivare alla vittoria finale. Solo allora, ha detto, ci saranno le basi per avviare un negoziato con Mosca. Il presidente francese Macron e il suo omologo ucraino hanno chiesto, inoltre, nuove sanzioni contro la Russia dopo il loro vertice bilaterale a Parigi.

La missione cinese

Intanto si attende anche l’esito della missione diplomatica cinese che avrà contatti sia con l'Ucraina che con la Russia. È partita oggi, infatti, la missione del rappresentante speciale cinese Li Hui in Ucraina e altri quattro Paesi per cercare una soluzione al conflitto. L’ex ambasciatore a Mosca visiterà anche la Russia, la Polonia, la Francia e la Germania. Il viaggio “esprime l’impegno della Cina a promuovere la pace e i negoziati”, ha detto il portavoce del ministero degli Esteri Wang Wenbin.