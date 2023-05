Ravenna allagata, Ghizzoni: la solidarietà immediata ha attutito la tragedia

La città salva dall'acqua il patrimonio storico-artistico, ma sacrifica le campagne. Secondo l'arcivescovo, da questa calamità bisognerà imparare a coniugare lo sviluppo economico con un ripensamento del territorio: "Non ci si può non interrogare sul fatto che forse una buona parte di questi danni poteva essere limitato o evitato se fossero stati presi provvedimenti diversi"

Stefano Leszczynski e Luca Collodi - Città del Vaticano

Ravenna tira un sospiro di sollievo per aver scongiurato il pericolo che il centro storico finisse sott'acqua. Il miglioramento delle condizioni meteo e soprattutto gli interventi messi in atto da Comune, Consorzio di bonifica e Protezione civile sui canali hanno di fatto salvato il cuore della città e i suoi capolavori dell'arte. Senza gli interventi di rinforzo degli argini e di deflusso dell'acqua dai canali "tutta la città si sarebbe praticamente allagata", ha detto il sindaco Michele de Pascale che, nelle ore che hanno preceduto la visita della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha invocato una "ricostruzione che innalzi il livello di sicurezza delle case, come accade per la ricostruzione post terremoto".

Il sacrificio della campagna

La piena è arrivata a Ravenna in ritardo rispetto a quanto accaduto con Faenza, Forlì, Cesena e in parte Imola, ma ormai il 16% del territorio comunale risulta allagato e almeno 15 mila persone sono coinvolte. Monsignor Lorenzo Ghizzoni, arcivescovo di Ravenna, raggiunto da Radio Vaticana - Vatican News, fa il punto sulla situazione nella sua Arcidiocesi. Le zone a Nord e a Sud della città sono state allagate per impedire che il centro storico della città venisse sommerso con i suoi famosi mosaici e le sue basiliche. "Adesso però siamo circondati dall'acqua e molti sfollati sono stati accolti in alberghi o strutture messe a disposizione dal Comune. Speriamo la siatuazione migliori neo prossimi giorni".

Ascolta l'intervista all'arcivescovo Ghizzoni

Ripensare il territorio



"Si è trattato di un evento straordinario che in qualche modo era imprevedibile e che noi non eravamo pronti ad affrontare", spiega monsigor Ghizzoni, che non esclude tuttavia la necessità di un ripensamento del territorio sia sul fronte delle bonifiche dei canali che della messa in sicurezza dell'area montana e collinare dove si sono verificate numerose frane e smottamenti. "Dobbiamo anche dirci - sottolinea l'arcivescovo - che forse quella sensibilità verso la protezione dell'ecosistema non è cresciuta abbastanza, non è passata dalle buone intenzioni ai fatti, e non ci si può non interrogare sul fatto che forse una buona parte di questi danni poteva essere limitato o evitato se fossero stati presi provvedimenti diversi".

Gestire le risorse per favorire lo sviluppo

Monsignor Ghizzoni ha pochi dubbi quando si parla della necessità di rilanciare l'economia della regione: "Dobbiamo imparare a tutelare molto di più il territorio e tutte le nostre attività. Non si può fermare lo sviluppo di una città o della sua attività agricola e industriale però bisognerà utilizzare molto di più i criteri che ci vengono da una saggia gestione della terra e delle sue risorse altrimenti inneschiamo noi stessi dei processi che poi non riusciamo più a controllare".

Una comunità solidale

I danni al settore agricolo sono pesanti e ancora da quantificare, è certo però che avranno ripecussioni sul lungo periodo. Ad essere stati colpiti sono i settori dell'ortofrutticolo e quello enologico, oltre ovviamente a tutto l'indotto. Anche il risanamento dei danni alle abitazioni invase dal fango e i traumi che le famiglie hanno subito lasceranno il segno. "Certo, la popolazione è molto reattiva", sottolinea l'arcivescovo di Ravenna. "Molti hanno già cominciato con un volontariato significativo a rimettere a posto le cose dove si è potuto e c'è una grande generosità e una grande collaborazione. Abbiamo una Caritas attiva che si sta attivando sia per raccogliere fondi e generi di prima necessità. Certamente lo spavento è stato è stato forte, però è anche vero che la solidarietà immediata ha attutito il dolore di questa tragedia".