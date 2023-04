Ucraina, nuovi aiuti dagli Usa. Un satellite Nasa precipita su Kyiv

Nuovo pacchetto di aiuti militari al Paese. Intanto lampi ed esplosioni nel cielo della capitale hanno fatto pensare ad un aggravamento del conflitto

Giancarlo La Vella – Città del Vaticano

Fortunatamente non si è trattato di un potente ordigno quello precipitato ieri sera, 19 aprile, sulla città di Kyiv, ma di detriti di un satellite della Nasa. A chiarire la situazione è stato il capo dell'amministrazione militare della capitale ucraina. L'allarme aereo è risuonato intorno alle 22, ora locale. Nel cielo è stato osservato un bagliore luminoso di un oggetto volante e solo dopo si è capito che si trattava di un satellite spaziale della Nasa che stava precipitando. Comunque, per evitare che i detriti facessero vittime nell’impatto con il suolo, il suono delle sirene è stato provvidenziale.

Leggi Anche 15/04/2023 Guerra in Ucraina, si fanno ipotesi sulla fine della fase armata Nel Paese si contano le vittime dell’attacco russo a Sloviansk, mentre il presidente Zelensky organizza la controffensiva. Intanto giungono messaggi sulla possibile conclusione ...

Nuove forniture all’Ucraina

Intanto, mentre le forze russe continuano a premere nella zona di Odessa e nel Donbass, gli Stati Uniti hanno annunciato un nuovo consistente pacchetto di aiuti militari all'Ucraina, soprattutto in armi leggere e munizioni, per far fronte all’avanzata di Mosca. Infine è giallo sulla recente visita del presidente russo, Vladimir Putin, a Kherson e Lugansk. Secondo fonti ucraine, si tratterebbe di un sosia del capo del Cremlino, ma la questione potrebbe rientrare nella guerra di comunicazione che va avanti a margine di quella sul terreno.