Sudan, la tregua non regge: escalation di violenze negli scontri

Il concordato “cessate il fuoco” di tre giorni non ferma purtroppo i combattimenti tra le forze armate e i paramilitari. Centinaia le vittime, fra cui anche soldati stranieri, e migliaia i feriti. Ambasciate pronte a evacuare

Paola Simonetti – Città del Vaticano



Le armi continuano a parlare in Sudan, dove resta drammatica la situazione per il violentissimo scontro in atto dal 15 aprile scorso tra l'esercito regolare e i paramilitari delle Forze di Sostegno Rapido che si contendono il controllo del Paese. Non ha retto l’intesa ieri di un "cessate il fuoco" di tre giorni in occasione della festività musulmana che chiude il mese del Ramandan. Combattimenti, bombe e sparatorie non risparmiano nessuno: almeno 413 le vittime, fra cui, nelle ultime ore, anche un cittadino americano e un operatore umanitario dell’Onu. Oltre 3500 i feriti.

Le ambasciate pianificano l’evacuazione



Un’escalation di violenza così rapida, da spingere Stati Uniti e Gran Bretagna, alla decisione di preparare l’evacuazione delle loro ambasciate presenti a Kartoum. Intenzionato a sospendere le operazioni in presenza sul fronte delle istituzioni diplomatiche anche il governo federale canadese, che ha però fatto sapere di piani in corso per eventuali forniture sul campo di uomini e mezzi. Intanto, il governo sud coreano, ha ordinato l'invio "rapido" di una unità navale antipirateria nelle acque al largo del Sudan, per proteggere i concittadini che si trovano nel Paese. Allo sgombero dei suoi connazionali si prepara anche il Giappone e, allo scopo, ha dichiarato di aver inviato un C-130 a Gibuti per allestire i preparativi.

Riunione dei ministri degli Esteri Ue



La situazione del Paese africano sarà al centro del tavolo dei ministri degli Esteri Ue in programma ijn Lussemburgo lunedì 24 aprile. Il capo della diplomazia europea, Joseph Borrell, sta intensificando i contatti con i governi dei Paesi vicini al Sudan, ritenuti attori cruciali per la realizzione di una tregua.