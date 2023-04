1° maggio a Loppiano: ragazze e ragazzi s'incontrano per vivere e testimoniare fraternità

I giovani del "Primo Maggio di Loppiano" celebrano i 50 anni della storica annuale manifestazione nella cittadella dei Focolari, vicino a Firenze, con un festival di 3 giorni, dal 29 aprile al 1° maggio, dedicato alla cultura dell'incontro e della cura. Concerti, laboratori, spettacoli, seminari e testimonianze dal mondo per riscoprire il valore delle relazioni e del rapporto che ci lega tutti alla nostra madre Terra

Adriana Masotti - Città del Vaticano

Dal 1973, ogni 1° maggio, Loppiano, la cittadella del Movimento dei Focolari che sorge sulle colline toscane, in provincia di Firenze, diventa meta di decine e decine di migliaia di giovani provenienti da tutta Italia e da altre parti del mondo che si danno appuntamento in questa giornata per testimoniare i valori di pace e unità in cui credono. Sono passati dunque 50 anni e l'anniversario va festeggiato. E i giovani lo faranno a partire da oggi, con un festival di 3 giorni dal titolo "Common Ground, me you and us" (Terreno Comune, io, tu, noi), dove sperimentare la cultura dell’incontro e della cura verso di sé, verso gli altri e nei riguardi della nostra Casa Comune, condividendo la vita degli abitanti di Loppiano centrata sul Vangelo e in particolare sul comandamento dell'amore reciproco di Gesù.

Un Primo maggio a Loppiano

Una manifestazione per vivere la bellezza del "noi"

"Dopo il grigio della pandemia, vogliamo invitare i nostri amici ad alzarsi, ad uscire e agire insieme per riportare colore e luce nel mondo! - dice uno dei giovani organizzatori della manifestazione che arriva dalla Catalogna - . Come? Riscoprendo la ricchezza che ognuno porta dentro sé per quello che semplicemente è. Imparando a trafficare i nostri doni. Riscoprendo la nostra comune appartenenza a qualcosa di più grande, di cui siamo parte e che ci trascende". Così, approfittando del weekend del 29-30 aprile e 1° maggio, gli spazi della cittadella ospiteranno un grande festival diffuso, dove poter sperimentare cose diverse: laboratori di musica, danza, testimonianze, seminari con esperti, giochi, realizzati in collaborazione anche con The Economy of Francesco, Istituto Universitario Sophia, Polo Lionello Bonfanti, Centro La Pira, Rondine, Movimento Laudato si’. Uno spazio speciale sarà dedicato alla storia del Primo Maggio di Loppiano, con una mostra fotografica e videografica, e la possibilità di incontrare e dialogare con i giovani di oggi e di ieri, protagonisti di questi primi 50 anni.

Primo maggio a Loppiano negli anni '70

Lo spettacolo del 1° maggio e la "Settimana Mondo Unito"

Durante la giornata del 1° maggio, informa il comunicato di presentazione dell'evento, anche la band internazionale Gen Rosso porterà il suo messaggio di fraternità attraverso la musica con un concerto ispirato al nuovo album “The reason” (la ragione) che racconta in musica la vita, le esperienze e i tanti incontri artistici che hanno caratterizzato questi ultimi tre anni di attività del Gruppo artistico. E accanto a loro, anche il concerto di Emanuele Conte, giovane cantautore trevigiano vincitore di Area Sanremo 2021. Clou della manifestazione, alle 12.00, lo spettacolo trasmesso in diretta mondiale dal palco dell’Auditorium con cui verrà inaugurata la 28sima edizione della "Settimana Mondo Unito", promossa dal 1° al 7 maggio, dalle comunità del Movimento dei Focolari nel mondo per sensibilizzare l’opinione pubblica mondiale sui temi della pace, della fraternità, della cura dell’ambiente attraverso diverse iniziative. Nel programma, le testimonianze di giovani changemaker, fautori del cambiamento italiani e di vari Paesi del mondo (India, Filippine, Burundi, Giordania, Colombia, Tanzania), impegnati in rete e, spesso, coraggiosamente controcorrente, nella cura delle persone e dell’ambiente, per il bene comune dei loro popoli.