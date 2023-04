In marcia a Roma per celebrare la Giornata mondiale della Terra

Voci, volti, suoni e l'impegno di grandi e piccoli perchè il mondo che lasciamo alle future generazioni sia migliore. Così nel cuore di Villa Borghese si è aperto ufficialmente in mattinata il Villaggio per la Terra che offre, fino al 25 aprile, a migliaia di visitatori la possibilità di approfondire tematiche legate alla tutela del Creato. Una festa che continua in cui soprattutto i giovani hanno espresso le loro speranze e fatto le loro proposte