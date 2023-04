Alla MAiC di Pistoia un lavoro di squadra per i diversamente abili

Il presidente della Fondazione Luigi Bardelli: “Abbiamo voluto fare un salto di qualità e non vogliamo essere autoreferenziali. Le emozioni dei genitori davanti ai loro figli sono una spinta a continuare su questa strada”. Le motivazioni di Serena, operatrice sanitaria, e di Domenico, volontario, che ogni giorno si confrontano con queste persone speciali

Alessandro Guarasci-Barcellona

Sono anche loro l’anima del MAiC, la Fondazione che in questa settimana sta facendo compiere una crociera nel Mediterraneo a una cinquantina di disabili, sono gli operatori e i volontari, in totale una quarantina, che supportano le famiglie e chi è diversamente abile nella vita di tutti i giorni. Una cosa hanno in comune: la voglia di dare un approccio umano alla cura, di includere sempre di più le ragazze e i ragazzi speciali.

Bardelli: un salto di qualità per i ragazzi e i genitori

Pedagogia itinerante



Insomma, la Fondazione MAiC cerca di lavorare sulla normalità, come spiega anche il suo presidente Luigi Bardelli. La Fondazione ha ormai 60 anni sulle spalle, ma guarda avanti e sperimenta. “Abbiamo voluto fare un salto di qualità e non vogliamo essere autoreferenziali. Ecco perché questo nostro progetto è una vera pedagogia itinerante. In questi giorni ho visto tanti atteggiamenti che mi hanno toccato dentro – dice Bardelli – E’ difficile raccontare le emozioni, perché vedo commossi i genitori che piangono per il fatto che i loro figli in questo ambiente si aprono agli altri”. MAiC dunque ha proposto alla Regione Toscana di dare terapia riabilitativa nei posti dove si vive normalmente. E su questo la politica deve cominciare a muoversi, dando spazio al Terzo Settore sociale, uno spazio che si merita, conquistato giorno per giorno sui territori.

Serena: la normalità della vita di tutti i giorni è fondamentale



Serena ha 27 anni ed è un’operatrice sanitaria, il suo è un lavoro che ha l’obiettivo di rendere sempre più autonomi nella vita i diversamente abili. “Il mio più che un lavoro è un sostegno nello svolgere attività che per tutti fanno parte della nostra vita quotidiana, come andare in bagno, apparecchiare una tavola, dedicarsi al proprio igiene personale – dice Serena – Qui siamo insieme ad altre seimila viaggiatori, e i nostri assistiti non sono di solito abituati a rapportarsi con cosi tante persone. Eppure ieri sono riusciti a entrare in una piscina di piccole dimensioni, con altri utenti della nave. E questo non ha stupito nessuno”. A fare questo tipo di lavoro Serena, come tutti quelli che operano nel suo settore, è arrivata dopo un percorso universitario di tre anni ma, soprattutto, dopo una grande apertura personale.



Domenico: basta essere se stessi e scatta la complicità



Ha seguito invece un altro percorso Domenico, che ha iniziato a fare il volontario a 12 anni quando, arrivando dall’Albania, conobbe a scuola un ragazzo disabile. Nacque subito un feeling, con tante esperienze comuni che ancora oggi che è adulto continuano. “Fare il volontario mi fa sentire bene, con i disabili bastano piccole cose, basta essere se stessi. Quello che mi rimane nel cuore sono i loro sorrisi, i loro sguardi, i loro abbracci – ci dice Domenico – E’ un rapporto vero che continua giorno dopo giorno”. Coloro che fanno volontariato in Italia sono circa sei milioni, e anche dentro la MAiC hanno un ruolo importante per dare dignità a tutti.