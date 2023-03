Migranti, due naufragi davanti la Tunisia. Almeno 29 le vittime

A seguito delle massicce partenze di questi giorni sono approdate circa 3000 persone sulle coste italiane. Ma in mare si continua a morire, due naufragi si sono verificati nelle acque tunisine, mentre sono iniziati i trasferimenti dall’hotspot di Lampedusa

Marco Guerra - Città del Vaticano

Due nuove tragedie nel Mediterraneo con persone migranti che hanno trovato la morte al largo della Tunisia: accertate almeno 29 vittime. Secondo quanto riferito da un portavoce della Guardia nazionale di Tunisi, sono stati recuperati dieci corpi dopo che un barcone si è rovesciato in mare al largo della costa di Mahdia. Si tratta della seconda imbarcazione a naufragare in poche ore, già 19 persone erano morte infatti la scorsa notte nelle acque antistanti il Paese nordafricano.

Trasferimenti da Lampedusa



Intanto sono cominciati i trasferimenti dall'hotspot di Lampedusa, che è di nuovo al collasso dopo i massicci arrivi di questi giorni. Sono 180 i migranti che hanno lasciato l'isola e nella serata di questa domenica è previsto che arriveranno a Porto Empedocle, in Sicilia. La nave Diciotti, nel primo pomeriggio, ha iniziato l'imbarco di altre 600 persone che verranno trasferite a Reggio Calabria. All'hotspot di contrada Imbriacolasi contano attualmente circa 2400 persone.

Leggi Anche 21/03/2023 Migranti, le Ong chiedono di poter issare la bandiera dell’Onu sulle loro navi La richiesta in una petizione online firmata da alcune realtà della società civile italiana. Chiesta anche l’abolizione della Sar in Libia, non considerata un porto sicuro. Cecilia ...

Arrivi massicci in Italia

In queste ultime 24 ore sono almeno 3000 i migranti soccorsi nel Mediterraneo o sbarcati sulle coste italiane, ma il bilancio, viste le segnalazioni in mare, è destinato a salire ulteriormente. Circa 2.200 coloro che sono già stati messi in salvo nell'area Sar (ricerca e soccorso) italiana nelle ultime ore sotto il coordinamento della Guardia costiera, compresi i 500 soccorsi nello Ionio e trasferiti in vari porti calabresi. Si tratta di numeri che superano di gran lunga quelli osservati nello stesso periodo dello scorso anno e che alcuni esperti attribuiscono anche alla crisi politico-economica che sta vivendo la Tunisia. Infine, sempre oggi è stato recuperato il corpo della 91esima vittima del naufragio di Cutro, in Calabria.