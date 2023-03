Iraq, spiragli di stabilità e sviluppo a vent'anni dall’intervento Usa

Il 20 marzo 2003 iniziò la seconda guerra del Golfo, che ha portato instabilità e innescato conflitti costati la vita di almeno 200 mila civili. Oggi il Paese sta cercando la pacificazione e uno sviluppo tramite accordi di cooperazione con i Paesi del Medio Oriente e l’Unione Europea. L' analista strategico Politi: "Transizione ancora lunga ma l’accordo tra Iran e Arabia Saudita potrebbe aprire scenari positivi per tutta la regione"

Marco Guerra – Città del Vaticano

La notte del 20 marzo del 2023, con il bombardamento di Baghdad, iniziava l’operazione delle forze armate statunitensi per far cadere il regime di Saddam Hussein, chiamata anche seconda guerra del Golfo. Venti giorni dopo, il 7 aprile, i soldati americani entravano nel palazzo del dittatore e lo arrestavano. Iniziavano così lunghi anni di transizione e di instabilità, segnati dagli attacchi di sigle terroristiche e culminati con la creazione del sedicente Stato Islamico nel nord del Paese, poi sconfitto nel 2019 da una coalizione internazionale.

Le vittime del conflitto

Secondo il think-tank Iraq Body Count, le vittime civili in questi due decenni oscillano fra quasi 187 mila e 210 mila, con un picco di oltre 26 mila nel solo 2006. Hanno perso la vita anche 45 mila soldati iracheni, 35 mila insorti, 4.600 soldati Usa e 3.650 contractor. Nove milioni di iracheni sono stati trasformati in profughi. Oltre agli invasori, i terroristi hanno preso di mira le forze locali, gli sciiti, le minoranze etniche e religiose, tra cui i cristiani, e infine la popolazione tutta per rendere l'Iraq ingovernabile.

Le prospettive di sviluppo e pace



Nell’attuale quadro internazionale e regionale, l’Iraq sta cercando una stabilità politico-economica e la pacificazione del suo complesso mosaico di diverse componenti etniche, culturali e religiose. In questo senso potrebbe portare benefici l’accordo raggiunto lo scorso 10 marzo tra Iran e Arabia Saudita, mediato dalla Cina, per rilanciare le relazioni diplomatiche. L’Iraq ha poi firmato un’intesa con l’Iran per il controllo delle frontiere, mentre ieri a Baghdad si è tenuto il Consiglio di cooperazione tra Ue e Iraq, che tratta anche il tema della collaborazione in campo energetico.

Politi: transizione ancora lunga

“Non bisogna fare la guerra se non si è sicuri di vincere la pace. Questo è il primo insegnamento che bisogna trarre dall’intervento americano in Iraq”, spiega a Vatican News Alessandro Politi, analista strategico e direttore della Nato Defense College Foundation. “In secondo luogo bisogna capire che un conto è far cadere i vertici di una dittatura, un altro è cambiare tutto l’apparato dello Stato”. “Quando si abbatte un governo dispotico ma forte – afferma Politi – trasformare il Paese su basi liberali diventa molto complesso”. Secondo l’analista di geopolitica, l’Iraq è in condizioni migliori della Libia, ma non può dirsi completamente pacificato. Anche perché ci sono questioni aperte, come le istanze di indipendenza che salgono dai territori a maggioranza curda e le manipolazioni politiche dei diversi gruppi religiosi. “La transizione è lunga, perché quando un governo è debole è più sottoposto alle influenze straniere”.

Fondamentale la lotta alla corruzione

In questa cornice, l’Iraq cerca di dialogare con tutti gli attori regionali “tenendo conto che l’accordo tra Iran e Arabia Saudita - spiega ancora Politi - sebbene non sia ancora consolidato, può offrire delle opportunità ulteriori di ricomposizione del quadro iracheno”. Anche “l’Unione Europea si muove nell’area con l’interesse di stemperare l’influenza cinese e migliorare la stabilità dei Paesi del Golfo”. Infine Politi ricorda che le sfide principali dell’Iraq sono la ricostruzione economica e sociale, la lotta alla corruzione e quella alla criminalità organizzata e infine “la capacità di potersi collocare in un contesto regionale meno antagonistico”.