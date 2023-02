Ucraina, continuano gli scontri a Bakhmut

In Ucraina si combattere senza sosta nella cittadina nella regione del Donetsk. Per l’intelligence britannica è strage di soldati russi, mentre Il gruppo di mercenari Wagner dichiara di aver preso un villaggio nell'Ucraina orientale

Emanuela Campanile, Città del Vaticano

A dichiararlo è il ministero della Difesa britannico: "Nelle ultime due settimane la Russia ha probabilmente subito il più alto numero di vittime dalla prima settimana di invasione dell'Ucraina".

Le cifre

I dati forniti dallo Stato Maggiore ucraino, infatti, parlano di una media – quella che riguarda l’ultima settimana - di 824 vittime russe al giorno: quattro volte il tasso riportato nel periodo giugno-luglio 2022.

La difensiva e l'avanzata Wagner

Il ministro della Difesa ucraino, Cherevatyi, ha dichiarato che il Paese ha impedito alla Russia di dominare il Mar Nero, e che "le forze di difesa nell'est dell'Ucraina stanno logorando il nemico in modo che non possa condurre operazioni offensive su larga scala". Intanto però, i mercenari del gruppo Wagner hanno preso il controllo del villaggio di Krasna Hora vicino a Bakhmut, nell'autoproclamata Repubblica popolare del Donetsk, nell'Ucraina orientale. Ad annunciarlo, ieri, il fondatore della compagnia militare privata

I bombardamenti

"Per molti giorni di fila - ha dichiarato in un'intervista Cherevatyi - il nemico ha stabilito dei record colpendo l'Ucraina con il fuoco dell'artiglieria nella direzione di Lyman e nella regione di Luhansk", dando seguito in un arco di tempo di 24 ore a 424 bombardamenti e 23 combattimenti.