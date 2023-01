Soldati ucraini al fronte

Ucraina: dopo la "tregua" di Natale infuriano i combattimenti

Concluso il cessate il fuoco unilaterale deciso dalla Russia per il Natale ortodosso, domenica l'esercito del Cremlino ha ripreso a bombardare diversi obiettivi nell'est dell'Ucraina. Mosca dichiara di aver ucciso, in questi attacchi missilistici, oltre 600 militari ucraini in Donbass e di aver conquistato il villaggio di Bakhmut. Ma Kiev smentisce

Marco Guerra – Città del Vaticano L'esercito russo annuncia la riuscita dell’operazione rappresaglia in Ucraina: secondo Mosca un "massiccio attacco missilistico sui punti di dislocazione delle forze ucraine" avrebbe ucciso oltre 600 militari a Kramatorsk. L'ha definita risposta alla strage di reclute russe, compiuta da Kiev con il raid di capodanno contro una caserma a Makiivka. Fonti governative ucraine negano categoricamente la strage dei propri soldati. Leggi Anche 08/01/2023 Francesco: “Preghiamo per le mamme ucraine e russe che hanno perso i figli in guerra” All’Angelus, il Papa chiede di non dimenticare i fratelli e le sorelle dell’Ucraina che “soffrono tanto” e hanno trascorso un “Natale in guerra, senza luce, senza caldo”. Quindi ... Kiev nega la strage dei propri soldati "E' una sciocchezza" taglia corto il portavoce dell'esercito, mentre il sindaco di Kramatorsk conferma l’attacco ma smentisce il bilancio sulle vittime e parla solo di edifici danneggiati. Notizie contrastanti anche sui combattimenti presso il villaggio di Bakhmut. I filorussi annunciano la conquista della località in una posizione strategica, il presidente ucraino Zelenski afferma invece che Bakhmut “resiste nonostante tutto”. Ma anche le forze ucraine hanno attaccato di nuovo, colpendo due centrali elettriche nella regione di Donetsk controllata dai russi. Interrotto l’approvvigionamento per almeno 13mila utenze. Esercitazioni congiunte Russia-Bielorussia Intanto proseguono i rifornimenti dei Paesi Nato a Kiev. La Germania non esclude l’invio di carri armati Leopard, il segretario della Nato Stoltemberg ha dichiarato che il percorso più rapido verso la pace è continuare a sostenere l’Ucraina con le armi. Russia e Bielorussia terrano invece esercitazioni aeree congiunte a partire dal 16 gennaio.

