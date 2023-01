Israele e Palestina: la comunità internazionale invita al dialogo dopo le violenze

I leader mondiali lanciano un appello a israeliani e palestinesi, perché evitino ulteriori escalation militari. Oggi a Gerusalemme il segretario di Stato americano Antony Blinken incontra il premier Benjamin Netanyahu e poi a Ramallah il leader palestinese Mahmud Abbas

Gianmarco Murroni – Città del Vaticano

Un appello a israeliani e palestinesi affinché “non alimentino la spirale di violenza”. Il presidente francese Emmanuel Macron ha parlato all’indomani degli scontri in Terra Santa: nel corso di un colloquio telefonico con il premier israeliano Benjamin Netanyahu, fa sapere l'Eliseo, "il presidente della Repubblica francese ha ricordato la necessità che tutte le parti evitino misure che possano portare all’aumento della tensione”.

Leggi Anche 29/01/2023 Terrasanta, il dolore del Papa: subito e senza indugio si trovino strade di pace La spirale di morte che aumenta di giorno in giorno non fa altro che chiudere i pochi spiragli di fiducia che ci sono tra i due popoli. Così Francesco dopo la preghiera mariana ...

Blinken in Israele e Palestina

Intanto è atteso l’arrivo in Israele del segretario di Stato americano Antony Blinken. Programmato da tempo, il suo viaggio, che durerà tre giorni, ha assunto una nuova urgenza in seguito alle violenze e al sangue degli attentati iniziati con il blitz israeliano al campo profughi di Jenin, giovedì scorso, nel quale sono morti 10 palestinesi. Blinken, dopo la tappa in Egitto, incontrerà nelle prossime ore a Gerusalemme il primo ministro israeliano Netanyahu, per poi recarsi a Ramallah per un appuntamento con il leader palestinese Mahmud Abbas. Nell’occasione chiederà "che vengano prese misure per smorzare le tensioni", ha dichiarato il portavoce del Dipartimento di Stato Vedant Patel, che ha condannato l'attacco "orribile" alla sinagoga. "La cosa più importante a breve termine è cercare di riportare la calma", ha detto Blinken in un'intervista all'emittente saudita Al Arabiya.

Leggi Anche 28/01/2023 Terrore a Gerusalemme, attentato alla sinagoga nel giorno dello Shabbat Sette morti e una decina di feriti. È questo il bilancio dell’attentato di ieri sera davanti a una sinagoga a Gerusalemme est. L’attentatore, un uomo di 21 anni, è stato ucciso. Il ...

La risposta di Netanyahu

Il premier Benyamin Netanyahu ha invocato ulteriori provvedimenti di "deterrenza nei confronti delle persone che esprimono sostegno al terrorismo. Tra queste, "la revoca della residenza e della cittadinanza" e il loro "trasferimento nel territorio dell'Autorità palestinese". Previsto, inoltre, "il licenziamento immediato dei lavoratori che hanno sostenuto il terrorismo, senza bisogno di un'udienza". Nel frattempo sono stati messi i sigilli sia alla casa del palestinese autore dell'attentato nei pressi di una sinagoga a Gerusalemme, che ha fatto 7 morti, sia a quella del ragazzo di 13 anni che sabato ha sparato, sempre a Gerusalemme, a un gruppo di israeliani, ferendone due.

Tensione con l’Iran

Ad aggiungere apprensione è anche la notizia dell’attacco con droni contro un laboratorio militare iraniano a Isfahan: secondo il Wall Street Journal sarebbe stato Israele a compiere il raid. Il contesto sarebbe quello dei colloqui tra dirigenti israeliani e americani per contrastare le operazioni destabilizzanti dell’Iran.