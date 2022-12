Ucraina, gran parte del Paese senza elettricità

Il presidente Zelensky: le nostre aziende stanno lavorando per dare più energia più lungo. Dall'Occidente in arrivo nuove armi

Vatican News

“Circa 6 milioni di persone nella maggior parte delle regioni dell’Ucraina e della Capitale Kyiv sono senza elettricità". Lo ha annunciato ieri il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Dunque, gran parte dell’Ucraina è senza elettricità e senza riscaldamento. Per il presidente Zelensky “"la situazione rimane molto difficile nella capitale, così come nelle regioni di Kyiv, Vinnytsia, Lviv, Odessa, Khmelnytskyi e Cherkasy", ha spiegato. "Lavoratori dell'energia e i nostri servizi stanno facendo di tutto per stabilizzare il sistema e dare alle persone più energia più a lungo”, ha detto il presidente ucraino, che ha anche annunciato una "potente" contromisura alle operazioni offensive russe nel Donetsk e in altre regioni.

L'Italia potrebbe inviare nuove armi

Oggi l’Italia dovrebbe decidere l’invio di nuove armi. L'esercito Usa ha poi assegnato una maxi commessa da 1,2 miliardi di dollari per la produzione di sei sistemi missilistici anti aerei destinati proprio all'Ucraina. Ieri al presidente della Commissione Ue Von der Leyen ha annunciato una Norimberga per i crimini di guerra russi in Ucraina: 'Creeremo un tribunale ad hoc, ci assicureremo che la Russia paghi per la devastazione che ha causato, con i fondi congelati'. La replica di Mosca: risponderemo con misure adeguate in risposta all'eventuale decisione della Ue.