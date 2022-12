Ucraina: ponte bombardato sul fiume Dnipro

Ucraina: bombardata la città natale del presidente Zelenski

In Ucraina bombardamenti e freddo segnano la cronaca delle ultime ore. Intanto è entrato in vigore l’embargo europeo al petrolio russo via mare con un tetto al prezzo di 60 dollari al barile

Giancarlo La Vella – Città del Vaticano Tutta la notte scorsa batterie di missili russe hanno battuto la zona industriale di Kryvyi, città natale del presidente Zelenski, che si trova un centinaio di chilometri a ovest di Zaporizhzhia. Nell’attacco di segnalano un morto e tre feriti. Intanto varie zone dell’Ucraina sono senza energia elettrica e il freddo si fa sempre più intenso. Secondo il segretario di Stato americano, Blinken, il Cremlino starebbe usando proprio l’inverno come arma di guerra. A questa accusa si aggiunge quella della procura generale di Kiev, secondo la quale violenze e stupri sarebbero all’ordine del giorno. Leggi Anche 05/12/2022 Papa Francesco: "Senza pace siamo tutti sconfitti" Pubblichiamo l’introduzione di Papa Francesco al libro "Un’enciclica sulla pace in Ucraina" (Edizioni Terra Santa, a cura di Francesco Grana) che raccoglie gli interventi del ... Il freddo colpisce tutti Da segnalare che le basse temperature stanno mettendo in crisi anche le truppe di Mosca, tra le quali, a detta di diversi osservatori, il morale sarebbe molto basso. Il confronto rimane forte anche tra Russia e Unione Europea. Bruxelles prosegue da oggi sull’embargo al petrolio russo, mentre Mosca si dice pronta a taglio della produzione e si dice fortemente contraria al limite del presso. In programma nuovi fornimenti di ami all’Ucraina, ma soprattutto a livello europeo si cercano strade per avviare un percorso diplomatico