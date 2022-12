"I viaggi del cuore", nuovi itinerari televisivi di arte e spiritualità nel mondo

Riparte dal prossimo 8 gennaio il programma condotto da Davide Banzato, in onda su Canale 5, con il patrocinio della Santa Sede. Kenya, Turchia, Assisi, Padova, Vaticano, sono alcune delle tappe di questa XIV edizione tra bellezze naturali e arte, cultura e spiritualità, con il commento anche dei temi di attualità legati ai luoghi visitati

Itinerari in Italia e nel mondo che al telespettatore faranno vivere esperienze indimenticabili visitando città e territori ricchi di natura, storia, arte, bellezza e cultura e ripercorrendo i passi di alcuni grandi santi che hanno segnato la storia dell’umanità. Questo sarà la trasmissione "I viaggi del cuore", in onda dall'8 gennaio su Canale 5, condotta da Davide Banzato, con il patrocinio della Santa Sede, visibile anche sul canale internazionale Mediaset Italia.

I parchi del Kenya e le periferie di Nairobi

La prima tappa di “I viaggi del cuore” sarà il Kenya con i suoi 56 parchi e riserve naturali che offrono rifugio a creature oggi a rischio di estinzione. Il Paese, si legge nel comunicato che presenta il programma televisivo, “è famoso per essere il luogo che ospita i Big Five: rinoceronti, elefanti, bufali, leoni e leopardi, ma anche specie più note come giraffe e zebre”. La bellezza di questo territorio non cancella però la grande povertà della sua gente. In Kenya, infatti, più del 15% della popolazione vive con meno di 2 dollari al giorno. “La puntata - spiega la produzione - sarà una vera immersione in situazioni al limite, a contatto con bambini e giovani di strada, mostrando, grazie a Missioni don Bosco, come, con un processo lungo e paziente, si può arrivare al punto accessibile al bene di ogni giovane per salvarlo e dargli un futuro”.

Compagna di viaggio sarà la testimonial Fiona May, che dal 2019 affianca l’ente salesiano e che ha appena visitato le missioni nelle periferie della capitale Nairobi, fulcro di questa tappa.

Un'immagine della tappa in Turchia

Turchia, la terra di san Paolo

La seconda puntata porterà il telespettatore in Turchia, crocevia tra Oriente e Occidente. Si partirà da Istanbul, “una città moderna con un’identità unica il cui passato coesiste insieme alla sua esuberanza giovanile”. Come raccontano gli Atti degli Apostoli, il messaggio di Gesù arriva qui grazie a giudeo cristiani provenienti da Gerusalemme. “Sarà quindi una grande emozione viaggiare nella terra dove è nato san Paolo e dove – secondo la tradizione – hanno vissuto Giovanni e la Madonna. Sarà un viaggio nella cultura e nella storia della Turchia, realtà interreligiosa e multietnica in cui lasciarsi incantare dalla bellezza straordinaria di una città senza tempo per poi proseguire alla scoperta di altre mete del Paese che hanno tanto da raccontare e trasmettere”.

Alla scoperta della Basilica e di piazza San Pietro

La Basilica di san Pietro in Vaticano sarà la terza tappa di questa edizione. Il programma racconterà la storia e il martirio dell’apostolo Pietro, ma anche il percorso che ha portato alla costruzione dell’attuale Piazza San Pietro e della Basilica, per cui hanno lavorato maestri come Bramante, Raffaello, Michelangelo e Bernini. Tra le guide di questo itinerario, il cardinale Gambetti, vicario generale di Papa Francesco per la Città del Vaticano e presidente della Fabbrica di San Pietro.

Riprese del format televisivo ad Assisi

Assisi e Padova sulle orme di san Francesco e dei suoi frati

La successiva tappa ad Assisi farà ripercorrere allo spettatore la storia di san Francesco “in modo inedito – si legge ancora nel comunicato - seguendone i passi e ascoltando testimonianze di vita, immergendoci nella bellezza di una città che attira a sé tutto il mondo e persone di ogni età, cultura e religione”. Tra i tanti ospiti, Fra Giulio Cesareo, direttore dell'Ufficio Comunicazione Sacro Convento di San Francesco in Assisi. Continuando a seguire la storia francescana, anche a Padova si potrà vivere un viaggio ricco di sorprese, iniziando da tesori pochi conosciuti. A partire dalla Basilica di Sant’Antonio di Padova, la puntata racconterà in modo inedito la storia del santo, ma si andrà anche alla scoperta di luoghi come Prato della Valle, la Cappella degli Scrovegni, il massimo capolavoro ad affresco dell'artista Giotto. E ancora l’Orto Botanico, “il più antico orto scientifico universitario del mondo ad aver mantenuto la sede originaria, con una grande spazio nuovo, dove trovano spazio oltre 6.000 esemplari, con 3.500 specie botaniche”, e ancora altri luoghi. Il viaggio a Padova sarà anche l’occasione per raccontare la storia del venerabile padre Placido Cortese che, durante il periodo nazifascista, organizzò la fuga di centinaia di persone, tra ebrei, perseguitati e militari alleati.

Gli ospiti di ogni puntata

Ad ogni puntata di questa nuova serie di "I viaggi del cuore" saranno presenti la fondatrice di Nuovi Orizzonti, Chiara Amirante, i giornalisti di Famiglia Cristiana e gli autori delle Edizioni San Paolo per commenti e approfondimenti di attualità. Il format tv è ideato e prodotto da Elio Angelo Bonsignore di Me Production insieme alla produttrice per Mediaset R.T.I. Consuelo Bonifati, con la regia di Matteo Ricca e Fabrizio Lo Presti. Gli autori sono Davide Banzato, nel ruolo anche di conduttore, Maria Amata Calò e Martina Polimeni.