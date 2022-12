EBU elegge il nuovo Consiglio esecutivo, terzo mandato per Ghisani

A Ginevra, l’elezione dell’organismo che ha il compito di attuare la strategia dell’organizzazione e raggruppa oltre cento media di servizio pubblico di 56 Paesi

Vatican News

L’Assemblea Generale di EBU (European Broadcasting Union), riunitasi in questi giorni a Ginevra, ha eletto il nuovo Consiglio esecutivo. Tale organismo ha il compito di garantire l'attuazione della strategia e delle politiche dell'organizzazione che raggruppa 113 enti di servizio pubblico di 56 Paesi. Otto membri attuali del Consiglio torneranno ad affiancare il presidente Delphine Ernotte-Cunci (France Télévisions) e il vicepresidente Petr Dvořák (TV ceca). Tra loro anche Giacomo Ghisani (Radio Vaticana) che è stato eletto per un terzo mandato. La presidente dell'EBU ha dichiarato: “Con il sostegno di tutti i membri - e sempre tenendo presente l'obiettivo del nostro impegno comune - intendo continuare a lavorare con Petr Dvorak, con il nuovo Consiglio esecutivo e con Noel Curran (direttore generale ndr), nei prossimi mesi per rafforzare l'EBU del futuro”. Quindi, Delphine Ernotte-Cunci ha aggiunto che “al di là della nostra amicizia, sentiamo tutti che stare insieme è sempre più importante per compiere la nostra missione nei confronti dei cittadini”. Il Consiglio direttivo resterà in carica per un periodo di due anni, da gennaio 2023 a dicembre 2024.