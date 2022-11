Usa, Washington: Capitol Hill sede del parlamento americano

Stati Uniti: ai Repubblicani la maggioranza alla Camera

Con la vittoria in California del candidato Mike Garcia il partito conservatore ha raggiunto la soglia minima di 218 seggi per ottenere il controllo della Camera. Il leader repubblicano McCarthy ha parlato di una nuova direzione per l'America, ricevendo le congratulazioni del presidente Biden

Edoardo Giribaldi - Città del Vaticano A nove giorni dalla chiusura dei seggi per le elezioni di midterm, il Partito Repubblicano americano ha ufficialmente conquistato la maggioranza alla Camera. A certificare la vittoria è stato il successo del candidato Mike Garcia in California, che ha permesso al Gop (Grand Old Party) di raggiungere la quota minima di 218 seggi su 435 totali. Le reazioni I Democratici perdono quindi il controllo della Camera dopo appena quattro anni. Il presidente Joe Biden ha commentato il risultato congratulandosi con il leader dei conservatori Kevin McCarthy e dicendosi pronto a lavorare per "ottenere risultati a favore delle famiglie dei lavoratori". Lo stesso capo del Partito Repubblicano ha espresso la volontà di dare all'America "una nuova direzione". Leggi Anche 10/11/2022 Elezioni midterm negli Usa: i repubblicani avanzano, ma non stravincono Biden: “Persi meno seggi alla Camera di qualsiasi presidente democratico" nella sua prima elezione di midterm. Ma Trump parla di fake news. Tra i repubblicani trionfa De Santis in ... Ultimi seggi da assegnare Raggiunta la maggioranza, i Repubblicani potrebbero ulteriormente rafforzare la loro autorità alla Camera. Sono ancora sette i posti da assegnare, dai quali dipenderà il reale peso della vittoria del Gop. Il Senato rimarrà invece ai Democratici, i quali hanno la possibilità di guadagnare un ulteriore seggio con il ballottaggio previsto il 6 dicembre prossimo in Georgia, che vedrà Raphael Warnock sfidare il candidato trumpiano ed ex stella del football americano Herschel Walker. Pelosi possibile ambasciatore in Italia Rimane ancora incerto il futuro di Nancy Pelosi. Secondo quanto riportato dalla Cnn, l'attuale speaker della Camera scioglierà le riserve sul suo futuro entro la fine della settimana. Potrebbe essere lo stesso leader conservatore McCarthy a subentrarle. Per Pelosi è viva l'ipotesi di un incarico come ambasciatore americano a Roma, ruolo che Biden ha, fino a questo momento, tenuto vacante.