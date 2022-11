Giornata Nazionale degli Alberi celebrata all'aeroporto di Fiumicino (ANSA)

Giornata degli Alberi, premiati i progetti dei giovani presentati alla Cop27

Al via in Italia una due giorni di eventi, in occasione della Giornata Nazionale degli Alberi, organizzata dal Comando Unità Forestali, Ambientali ed Agroalimentari (Cufa) dell’Arma dei Carabinieri, Earth Day Italia e Unicef Italia. Oggi sono state messe a dimora 5 mila piantine in mille località della Penisola

Vatican News Cinquemila piante in circa 1.000 località sono state messe a dimora oggi dai Carabinieri della Biodiversità, in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, per rendere più verdi le nostre città, grazie al recupero dei centri urbani degradati o abbandonati. L’occasione è la celebrazione oggi, 21 novembre, della Giornata Nazionale degli Alberi, organizzata dal Comando Unità Forestali, Ambientali ed Agroalimentari (Cufa) dell'Arma dei Carabinieri, Earth Day Italia e Unicef Italia. Nell’ambito di questo evento, Earth Day Italia e Unicef Italia domani premieranno anche i giovani che hanno lavorato all’ideazione di progetti innovativi di sviluppo sostenibile in vista della Cop27, la Conferenza sul clima delle Nazioni Unite, appena conclusa a Sharm el-Sheikh. “Alberi: linfa della Città" “Alberi: linfa della Città" è l’evento nazionale che avrà luogo domani presso l'Auditorium della Facoltà di Architettura dell'Università di Reggio Calabria, in collegamento con le 14 Città Metropolitane d’Italia, durante il quale Unicef Italia ed Earth Day Italia premieranno i giovani che, aderendo all’iniziativa Call4Earth, lanciata durante la 52.ma Giornata Mondiale della Terra, si sono impegnati ad analizzare la situazione ambientale di specifici territori italiani, con l’ausilio della Piattaforma Q-City Platform 4.0 realizzata da Iaia Italia. I ragazzi coinvolti – startupper, giovani innovatori e studenti delle scuole superiori e dell’università - hanno dato vita a 6 progetti di intervento territoriale che, insieme alle migliori Start Up selezionate da Earth Day Italia, sono stati oggetto di una pubblicazione in due lingue portata alla Cop27 dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica italiano. I giovani, la nostra più concreta speranza Paolo Rozera, direttore generale di Unicef Italia, ha osservato, si legge nel comunicato stampa dell’evento, che “gli impatti dei cambiamenti climatici sono ormai tra noi, ma vanno ben oltre le inondazioni, la siccità e le ondate di calore”, perché “si estendono al nostro stesso senso di speranza”. Ma visti i deludenti risultati della Cop27 – ha sottolineato Pierluigi Sassi, presidente di Earth Day Italia – “il cambiamento di cui l'umanità ha sempre più urgente bisogno può venire solo dal basso. I giovani rappresentano dunque – ha concluso - la nostra più concreta speranza di avere la meglio su questa drammatica crisi”. Padrini delle premiazioni domani saranno Raoul Bova, ambassador di Earth Day Italia, e Lino Banfi, ambassador di Unicef Italia.

