Airc, tornano i Cioccolatini per la ricerca in 2mila piazze italiane

I volontari dell’Associazione italiana per la ricerca sul cancro questo fine settimana riempiranno le piazze di ogni regione italiana con i “Cioccolatini della Ricerca”. Aderire a questa iniziativa è un gesto concreto per contribuire a cambiare il domani e costruire un futuro sempre meno condizionato da un male a volte incurabile. Il responsabile del coordinamento Maniaz: “Sosteniamo ogni anno 5mila ricercatori”

Ilaria Sambucci – Città del Vaticano

Anche quest’anno torna la campagna “I giorni della Ricerca”, promossa dalla Fondazione AIRC, l’Associazione italiana per la ricerca sul cancro che da oltre 25 anni informa i cittadini sui progressi della scienza e li invita a donare per sostenere la ricerca. Tra i tanti appuntamenti previsti in questi giorni ci sono anche "i Cioccolatini della ricerca", che saranno distribuiti dai volontari dell' AIRC sabato 12 novembre in quasi 2mila piazze italiane. Donando 10 euro, oltre a ricevere i dolci, i sostenitori ritireranno una guida contenente un approfondimento sulle cure per alcuni tipi di tumore e quattro ricette a tema cioccolato firmate dagli chef e cuochi Damiano Carrara, Michela Coppa, Chiara Maci e Benedetta Parodi.

L’importanza della ricerca

Nel corso del tempo, grazie alla generosità di moltissimi sostenitori, sono stati raccolti circa 131 milioni di euro tramite questa iniziativa. Nonostante il progresso scientifico, tuttavia, il cancro ancora oggi è un’emergenza in Italia, dove nel 2021 sono stati diagnosticati circa 377mila nuovi casi di tumore, ovvero più di mille al giorno e sono stati stimati almeno 181mila morti. Nel 2022 AIRC ha destinato oltre 136 milioni di euro per 5mila ricercatori. Grazie anche a questo risultato, frutto delle donazioni, l’Italia resta al vertice europeo per il numero di guarigioni. Oggi superare una diagnosi di cancro è molto più semplice rispetto al decennio scorso, con un incremento pari al 36%. Inoltre è sempre più frequente ritornare dopo le cure ad avere un’aspettativa di vita simile a quella di chi non si è mai ammalato.

I Cioccolatini della Ricerca, terza grande campagna di piazza



Dopo “l’Azalea della Ricerca” e “Le Arance della Salute”, tra le più importanti campagne di piazza di AIRC del passato, adesso è il momento dei “Cioccolatini della ricerca”, spiega Jonas Maniaz, responsabile coordinamento comitati regionali e manifestazioni nazionali di Airc, che sottolinea il grande lavoro e la dedizione dei volontari della fondazione. “Noi possiamo distribuire 300mila shopper di cioccolatini grazie esclusivamente all’impegno dei nostri volontari che scendono in piazza e incontrano i donatori Airc che – spiega - vogliono sostenere la ricerca.” Dal 2012 quest’iniziativa rappresenta un ulteriore sostegno per tutti quei ricercatori italiani che sono impegnati a trovare le giuste cure per tutti i pazienti. “Quasi 400mila connazionali sanno di avere un tumore, ma l’aspettativa di vita dopo cinque anni sta sempre di più crescendo per la gran parte delle patologie tumorali”, rimarca Maniaz. “Ciò è dovuto esclusivamente al lavoro dei ricercatori e al loro impegno. Quello che noi possiamo fare tutti insieme è sostenere il loro lavoro con la nostra donazione”.

Storie di speranza e resilienza

Sono tante le testimonianze di uomini e donne colpiti da tumore che, grazie alla scienza, sono riusciti a superare quello che da molti ancora oggi viene definito un male invincibile. Tra queste, si legge sul sito di Airc, vi è Carla che nella sua vita si è trovata a combattere più volte con la parola “cancro”. Ricevuta nel 2013 una diagnosi di melanoma all’occhio, otto anni dopo ha dovuto affrontare un carcinoma della mammella. “Ho sempre pensato che siamo nelle mani dei ricercatori”, ha affermato la donna che ha deciso di raccontare la sua storia affinché possa essere un barlume di speranza per tutte quelle persone che ad oggi stanno affrontando periodi simili.

Tra i banchi di scuola

Non meno importante è l’iniziativa di AIRC per i cittadini più piccoli. In Italia in oltre 70 scuole di primo e secondo grado, dal 9 all’11 novembre i ricercatori AIRC hanno proposto agli studenti la propria esperienza professionale e personale, per sensibilizzare i giovani alla ricerca, facendo scoprire alle ultime generazioni le nuove frontiere del campo scientifico. Inoltre in collaborazione con Anins, l’associazione insegnanti scienze naturali, è stato creato un webinar per i docenti che affronta il tema della sana alimentazione così da approfondire quest’importante tematica secondo diversi punti di vista e con vari livelli di complessità.