Ucraina, bombardamenti nel Donetsk: uccisi sette civili

Andrea De Angelis - Città del Vaticano

In Ucraina, questa mattina l'esercito russo ha bombardato il mercato centrale della città di Avdiivka, nell'Oblast di Donetsk, uccidendo sette civili e ferendone otto, come riferito dal governatore Pavlo Kyrylenko. "Non c'è alcuna logica militare in questo bombardamento – ha detto - ma solo un desiderio sfrenato di uccidere il maggior numero di persone”.

Escalation

Si tratta dell’ennesimo attacco di questa settimana, in cui si è registrata una escalation che ha avuto il suo culmine nella giornata di lunedì, quando sono stati oltre 80 i missili caduti in varie città dell’Ucraina, compresa Kiev. Oggi l'azienda ucraina Energoatom ha accusato le forze russe che occupano la centrale nucleare di Zaporizhzhia di bloccare la fornitura di diesel all'impianto, di nuovo disconnesso dalla rete elettrica esterna. Per il terzo giorno consecutivo l'esercito russo ha attaccato il distretto di Kamian, nella regione di Dnipropetrovsk, bombardando l'infrastruttura energetica. Una perdita è stata registrata nell'oledotto 'Druzhba' che collega la Russia all'Europa.

Il sostegno del G7

Al G7 straordinario di ieri, i leader mondiali hanno ribadito il sostegno all’Ucraina. Inoltre gli ambasciatori presso l'Unione Europea hanno concordato la propria posizione negoziale per non accettare i passaporti russi rilasciati nei territori occupati di Ucraina e Georgia.