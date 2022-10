Somalia, Bertin: situazione disperata, soprattutto per i bambini

Intervista con l'amministratore apostolico di Mogadiscio e vescovo di Gibuti: chi è straniero e vuole aiutare la popolazione, "attira gli sguardi di coloro che non vogliono l’intervento da parte della comunità internazionale e degli operatori umanitari". Appello dell'Unicef : "Se non si investe di più, ci troveremo di fronte alla morte di bambini su una scala che non si vedeva da mezzo secolo"

Francesca Sabatinelli e Andrea De Angelis

Lo scenario della Somalia è quello di uno Stato dove siccità, insicurezza e carestia colpiscono gran parte della popolazione, soprattutto i più vulnerabili e tra questi i minori. Ogni singolo minuto di ogni singolo giorno, un bambino viene ricoverato in una struttura sanitaria per il trattamento della malnutrizione acuta grave. Quello della carestia è "un dramma ricorrente in Somalia", spiega monsignor Giorgio Bertin, amministratore apostolico di Mogadiscio e vescovo di Gibuti. L'accesso nel Paese per incontrare le persone più vulnerabili, aggiunge il presule, è continuamente ostacolato dal terrorismo e dalle minacce agli operatori umanitari e alle agenzie della comunità internazionale.

Ascolta l'intervista a monsignor Giorgio Bertin

Nell’intervista rilasciata a Vatican News monsignor Giorgio Bertin ricorda, innanzitutto, la visita a Mogadiscio all’inizio del mese di agosto, insieme con la direttrice di Caritas Somalia e con il nunzio apostolico monsignor Antoine Camilleri per incontrare le realtà locali e l’incaricato speciale del presidente della Repubblica Federale Somala. “La situazione si è rivelata ancora più disastrosa di quanto pensassimo”. Papa Francesco, aggiunge l’amministratore apostolico di Mogadiscio ha fatto eco agli incontri di quella visita e lo scorso 14 agosto, dopo la preghiera mariana dell’Angelus, ha richiamato l’attenzione sulla grave crisi umanitaria che colpisce la Somalia. Un dramma “ricorrente in questo Paese”: “ogni 8, 10 anni - spiega monsignor Bertin - abbiamo delle crisi legate alla siccità e quindi alla carestia”. È impressionante il fatto che ci si trovi di fronte ad "una situazione così disperata per molte persone, soprattutto per i più poveri, i più fragili”. E tra i più vulnerabili ci sono i bambini. Una situazione determinata dalla siccità. Ma anche da altri fattori: le istituzioni statali, che stanno rinascendo, “non sono ancora in grado di affrontare” questa piaga.

Leggi Anche 12/08/2022 Siccità in Somalia, Bertin: la peggiore degli ultimi anni Nel Paese africano la scarsità di acqua ha spinto un milione di persone a fuggire dalle proprie terre. L'amministratore apostolico di Mogadiscio e di Gibuti, monsignor Bertin, ...

"Come medici da remoto"

A questo si aggiunge l’azione, da parte di fondamentalisti islamici, contri le istituzioni statali attuali: gruppi, come Al Shabaab, “rendono la vita estremamente difficile ai cittadini somali ma anche a coloro che vorrebbero dare una risposta fornendo un aiuto alla gente”. La popolazione, sottolinea monsignor Bertin, cerca rifugio nelle città più grandi, governate o dall’esecutivo federale o da governi locali. Si formano quindi diversi campi per sfollati e, in alcuni di questi, possono accedere autorità locali, agenzie della comunità internazionale, varie organizzazioni umanitarie e le Caritas. Ma la situazione nel Paese è in generale molto instabile: “per incontrare le persone più colpite dalla carestia dovremmo spostarci con un piccolo esercito; allora siamo costretti ad affidarci a mediazioni locali”. “Siamo obbligati ad essere come dei medici da remoto”, che intervengono a distanza. “Andando a Mogadiscio ad agosto - conclude monsignor Bertin - siamo rimasti nella zona aeroportuale e, grazie alla scorta che ci è stata fornita, siamo riusciti ad incontrare alcune persone”. “Chi è straniero, però, attira gli sguardi di coloro che non vogliono l’intervento da parte della comunità internazionale”. Oppure si vede l’intervento, da parte degli agenti umanitari, come “un’opportunità per arricchirsi o per indebolire, ulteriormente, le istituzioni statali che stanno rinascendo”.

L'allarme dell'Unicef

L’appello è di quelli che scarnifica le coscienze: se in Somalia non si interviene subito e non si investe di più, ci si troverà di fronte alla morte di bambini su una scala che non si vedeva da 50 anni. L’orrore raccontato dall’Unicef questa settimana in conferenza stampa è di quelli che non accettano scuse e né obiezioni. Un bambino al minuto viene ricoverato per malnutrizione acuta grave, e i bimbi gravemente malnutriti hanno probabilità fino ad 11 volte maggiore di morire di diarrea e morbillo rispetto a bambini ben nutriti.

La peggiore siccità del secolo

La Somalia è sull’orlo di una tragedia che non si vedeva da decenni e questa drammatica statistica è solo la punta di un iceberg che include tutti quei bimbi che mai riusciranno a raggiungere l’aiuto di cui necessitano. L’Unicef fa quello che può tra distribuzione di cure, di cibo e di acqua potabile, ma i problemi di finanziamento restano e di fronte a sé il Paese ha per la quinta volta consecutiva, il fallimento della stagione delle piogge con una conseguente siccità senza precedenti, la peggiore degli ultimi 40 anni, che sta colpendo circa 8 milioni di persone e con lo spettro davanti di una carestia ormai alle porte se l’assistenza umanitaria non dovesse arrivare entro i prossimi giorni.

Leggi Anche 13/09/2022 Onu: oltre mezzo milione di bambini somali a rischio fame All’allarme delle Nazioni Unite, nel giorno in cui prende il via a New York la 77.ma sessione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, si unisce l'appello di Croce Rossa e ...

La carestia colpisce anche gli sfollati

A pagare il prezzo altissimo di questa grave carestia sono anche un milione di sfollati. Tra i distretti più interessati, ci sono quelli di Baidoa e Burhakaba nella Bay Region, e sarà decisivo per questi luoghi un intervento di immediata assistenza umanitaria entro la fine dell'anno, come ha sottolineato a Ginevra l'Ufficio Onu per gli affari umanitari. L'Humanitarian Country Team in Somalia ha quindi rivisto al rialzo il piano di risposta e l'appello di fondi per quest'anno, con un aumento del 55% rispetto a quando, nell'inverno 2022, il piano era stato lanciato. L'appello ai donatori è per 2,26 miliardi di dollari (rispetto ai precedenti 1,46 milioni) per assistere 7,6 milioni di persone, oltre due milioni in più rispetto al recente passato.

Il nodo dell'insicurezza

In questo drammatico scenario si inserisce anche il tema della sicurezza. Questa settimana 8 civili hanno perso la vita in due attentati dinamitardi. Secondo i media locali, la prima esplosione è avvenuta presso un posto di blocco della polizia, mentre la seconda vicino all'edificio dell'amministrazione regionale nel distretto di Jajab. Sono almeno 5 i feriti, anch'essi civili. Finora, nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata in merito alle esplosioni. Oggi a New York si riunisce il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per affrontare la situazione in Somalia.