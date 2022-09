Il tempo “social” del Creato: giovani e mobilitazione

Una sfida a suon di video rivolta ai giovani per motivare altri coetanei e non solo, a prendersi cura del clima. Youth 4 Climate Week 2022, in programma in Alto Adige fino al 23 settembre, è l’iniziativa di YoungCaritas per allargare la conoscenza e fornire suggerimenti concreti per contribuire alla protezione del pianeta Terra, ricoprendo il ruolo di protagonisti. Amanda Montesani di YoungCaritas: “Creatività e azione. Ognuno può dare il proprio contributo”

Debora D’Angelo – Città del Vaticano

Siamo in cammino nel Tempo del Creato - tra il 1° settembre Giornata mondiale di preghiera per la cura del creato e il 4 ottobre festa di San Francesco d’Assisi - quando i cristiani di ogni confessione sono invitati a mobilitarsi nella tutela del Creato attraverso impegno, conversione e celebrazioni. I giovani sono dei protagonisti importanti: tanti gli eventi a loro dedicati sul tema “Keep it cool!”. Inizia oggi 19 settembre e durerà fino al 23 settembre la “Youth 4 Climate Week 2022”, una settimana di azione per dare a tutti la possibilità di raccontare in forme semplici e dirette come la conversione ecologica sia, ora più che mai, diventata socialmente desiderabile. Partendo dalla premessa che la Terra abbia bisogno di noi quanto noi abbiamo bisogno di lei, è nata l’idea di una social challenge in relazione all’evento: una sfida rivolta ai giovani per coinvolgere il maggior numero di persone a non ignorare il grido sofferente del nostro pianeta.

Per partecipare basta scegliere un tema (alimentazione, stili di vita o altro) e registrare un breve video su Tik Tok, Facebook o Instagram, di non più di 60 secondi nel quale si invitino conoscenti, amici, parenti a pratiche virtuose. Idee e proposte nate dalla youngCaritas della diocesi di Bolzano-Bressanone, Kolpingjugend e Coworking della Memoria (Arci). Nella serata finale del 23 settembre sarà un’apposita giuria a decretare il vincitore: il miglior contenuto realizzato verrà proiettato sui monitor di autobus e treni di tutta la provincia. Amanda Montesani di youngCaritas ci ha raccontato come si svolgeranno questi giorni e quelli che sono gli obiettivi dei giovani che aderiscono:

Cos’è Youth 4 Climate Week 2022 e quali sono gli obiettivi dell’iniziativa?

Sarà una settimana di azione: ogni giorno ci saranno diverse iniziative in tutto l’Alto Adige legate al tema dell’ambiente e dell’ecologia. Vuole essere una settimana di movimento, coinvolgimento e azione per avvicinare i giovani, e non solo, al dramma della crisi climatica attraverso le parole e l’ascolto di persone esperte. Puntiamo molto sull’azione, nel fare qualcosa di concreto nelle forme più varie.

Da protesta a proposta per l’ambiente. Una sua riflessione in merito a questo passaggio del movimento Youth 4 Climate, considerando che il Papa chiede al mondo di cambiare rotta per dare proprio ai giovani un futuro?

L’obiettivo della settimana non è solamente quello di sensibilizzare, ma anche mostrare che ognuno di noi può contribuire in modo concreto. Il focus è quello del protagonismo dei giovani, per cui l’organizzazione viene anche da loro, e muovere le organizzazioni per stimolare la creatività dei ragazzi sul tema del clima e della sostenibilità”.

Oggi fino al 4 ottobre, siamo nel “Tempo del creato” dove i giovani devono dire la loro. Sulla base di questo volevo ricollegarmi alla vostra social challenge. Come nasce l’idea?

“La social challenge è più un contorno della Youth 4 Climate Week 2022. L’idea è nata osservando il target che volevamo raggiungere che è molto presente su queste piattaforme, per cui abbiamo pensato di offrire una partecipazione all’iniziativa anche in questo mondo”.

Leggi Anche 01/09/2022 "Ascolta la voce del creato", un invito e un impegno per tutti i cristiani Con la Giornata mondiale di preghiera per il creato prende il via anche quest'anno il "Tempo del creato", l'iniziativa ecumenica che fino al prossimo 4 ottobre coinvolgerà nella ...

In che modo la partecipazione online può contribuire alla salvaguardia del Pianeta?



“La comunicazione e la partecipazione online sono dei temi molto delicati, però gran parte dell’informazione che ricevono i giovani viene dai social. Riteniamo che sia importante educare i giovani ad usare questi strumenti in modo intelligente. Partecipare a una social challenge attraverso i propri video, che realizzano da esperti, permette di incoraggiare altre persone ad agire in modo sostenibile. Potrebbe essere una fonte di ispirazione e mobilitazione”.

Creatività e comunicazione online come gesto di amore e cura del pianeta. Dimensione diversa rispetto a quella classica dell’autoreferenzialità e narcisistica. Non è così?

“La creatività è una parola molto importante per la Youth 4 Climate Week 2022 perché cerchiamo, sia nella comunicazione online sia nelle azioni offline, di dare la libertà. Useremo molte forme di arte per trasmettere le difficoltà intorno a questo tema. Ovviamente si allontana dall’autoreferenzialità per far vedere che siamo in tante persone che simultaneamente agiscono per lo stesso scopo”.