Unicef: per gli ucraini un telefono per amico

L’Unicef si mobilita per le emergenze umanitarie. Già 70 mila persone in Ucraina hanno ricevuto aiuto attraverso la linea telefonica diretta denominata Spilno

Giancarlo La Vella – Città del Vaticano

Quando il telefono è veramente amico. Potrebbe intitolarsi così l’iniziativa dell’organismo dell’Onu che tutela i diritti dell’infanzia. Ad oltre 70 mila persone, soprattutto famiglie con bambini, in Ucraina, martoriata dalla violenza della guerra, sono stati forniti servizi sociali e assistenza attraverso una linea telefonica diretta. La linea, denominata “Spilno” e gestita dall’Unicef, ha l’obiettivo di fornire supporto a tutti coloro che si sono trovati in crisi di vario tipo e aiutare a connetterli con i servizi rilevanti. Assistenti sociali ed esperti della Rete ucraina per i diritti dell'infanzia sono a disposizione per fornire attraverso il telefono consulenze di vario tipo.

Un aiuto a 360 gradi

La maggior parte delle persone che contattano la linea hanno bisogno di assistenza umanitaria, mentre la guerra in Ucraina continua a causare vittime. Molte famiglie ora hanno bisogno di aiuti e servizi particolari, ad esempio per il ripristino di documenti, per trovare alloggi, un’occupazione. Molti purtroppo hanno bisogno di sostegno alla salute mentale messa in grave crisi dagli orrori del conflitto o dalla perdita di persone care. Tante le persone che hanno già avuto aiuti tangibili attraverso la segnalazione telefonica, come kit igienici, lenzuola e coperte, articoli di cancelleria e pannolini per minori e adulti.

Una linea sempre attiva

Gli specialisti, che rispondono al telefono Spilno, pongono domande ben precise per provare a comprendere meglio i problemi loro esposti e suggerire le soluzioni migliori. Collaborano anche con i servizi governativi per risolvere problemi come il trasferimento da zone sotto bombardamento, il superamento dei confini, le violazioni dei diritti dell’infanzia, l’assistenza umanitaria e diverse altre opportunità di supporto. Dall’inizio del progetto, coloro che si occupano dei casi hanno lavorato a 1.200 casi complessi di famiglie con bambini.

Un programma di ampia portata

La linea telefonica fa parte del più ampio programma di assistenza umanitaria in denaro dell'Unicef per l’Ucraina, il cosiddetto programma "Spilno", lanciato il 31 marzo scorso dall’organismo dell’Onu insieme con il Ministero delle Politiche Sociali, è stato creato per rispondere alle esigenze delle famiglie con bambini, che sono tra i gruppi più vulnerabili in Ucraina. Da allora, l'Unicef ha distribuito 125 milioni di dollari e raggiunto 350 mila bambini, tra cui 35 mila minorenni con disabilità, che vivono in 120 mila nuclei familiari.