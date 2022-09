Mosca avvia il processo referendario nell'est dell'Ucraina

La Russia annuncia di aver dato il via alle operazioni di voto previste entro il 27 settembre e volute nelle regioni dell'est dell'Ucraina sull'ipotesi di annessione alla Federazione. Da Kiev il referendum viene definito una farsa

Le agenzie di stampa russe hanno annunciato questa mattina l'avvio dei "referendum" sull'annessione alla Federazione di alcune zone dell'Ucraina controllate in tutto o in parte da Mosca. Le votazioni si terranno fino al 27 settembre nelle regioni separatiste filorusse di Donetsk e Lugansk (a Est) e nelle aree occupate dai russi di Kherson e Zaporizhzhia (a Sud), nel contesto dell'offensiva militare di Mosca contro l'Ucraina. Intanto Kiev ha definito le votazioni una "farsa".

Le modalità di voto spiegate dall'agenzia Tass

Secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa statale russa Tass, "per motivi di sicurezza", nei primi quattro giorni di referendum la popolazione delle quattro regioni sarà invitata a votare vicino alle proprie abitazioni, piuttosto che ai seggi elettorali, oppure saranno effettuati controlli presso le abitazioni dei cittadini. Oggi sono stati aperti i seggi elettorali per i rifugiati in diverse città russe. La Commissione elettorale centrale della regione di Kherson prevede che circa 750.000 persone parteciperanno alle votazioni, con mezzo milione di persone registrate come elettori nella regione di Zaporozhzhia. Le schede elettorali per il referendum sono state stampate per 1,5 milioni di elettori della dell'autoproclamata Repubblica del Donetsk (Rpd). Per i residenti della Rpd sono disponibili 450 seggi elettorali nella Repubblica e più di 200 in Russia. Secondo la Regione di Zaporozhzhia, sono stati istituiti 394 seggi elettorali nella regione e altri 102 in Russia. I cittadini della Regione di Kherson possono esprimere il proprio voto in una qualsiasi delle otto commissioni elettorali territoriali o 198 locali, oppure possono farlo in Crimea, a Mosca o in altre città russe.

Nessuna tregua sul terreno

Intanto, in Ucraina non si fermano i bombardamenti russi nella regione orientale di Kharkiv, sulle cittadine adiacenti alla linea di contatto e al confine con la Federazione russa: "Ci sono vittime e feriti, compresi bambini", ha scritto su telegram il governatore Oleh Synyehubov. "Tre persone sono rimaste ferite a Kupyansk, tra cui due bambini di sette anni, mentre un uomo di 51 anni è stato ucciso. Altri due civili sono rimasti feriti nell'esplosione di mine", ha aggiunto. E fonti ucraine e fonti russe concordano nel dare la notizia di una potente esplosione a Melitopol, nella regione di Zaporizhzhia, occupata dai russi.