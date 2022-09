Il segretario dell'Aiea Rafael Grossi con la delegazione di ispettori in Ucraina (AFP or licensors)

MONDO Ucraina

guerra

nucleare

Ucraina, la visita degli ispettori Aiea a Zaporizhzhia

Prevista per oggi l’attesa visita degli ispettori dell’Aiea alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, nel sud del Paese, attualmente controllata dai filorussi. Intanto tra questi ultimi e gli ucraini continua lo scambio di accuse per i raid che metterebbero a rischio la sicurezza della dell’impianto. Versioni discordanti arrivano anche riguardo agli esiti dei combattimenti in varie aree dell’Ucraina

Marco Guerra - Città del Vaticano Gli esperti dell’Aiea, Agenzia internazionale per l'energia atomica, guidati dal direttore generale Rafael Grossi, sono nella regione che ospita la centrale nucleare più grande d'Europa. La visita vera e propria al sito di Zaporizhzhia inizierà oggi ma sulle modalità ci sono pareri discordanti. Secondo Grossi la missione durerà "alcuni giorni" dopo i quali si avrà “un'idea di cosa sta succedendo”. Le autorità filorusse che controllano l’impianto affermano invece che i controlli devono concludersi in un giorno. Accordo Ue su visti ai Russi Il punto scongiurare una catastrofe alla centrale conquistata nei mesi scorsi dai russi e divenuta teatro di combattimenti. I filorussi accusano Kiev di aver effettuato 17 raid contro l’impianto, e gli ucraini riferiscono di continui bombardamenti contro la cittadina limitrofa di Energodar, l’ultimo dei quali qusta mattina all’alba. Sul terreno intanto continuano i combattimenti nella regione di Kherson, nel sud dell’Ucraina. Kiev riferisce di aver ripreso il controllo di due località, Mosca smentisce e parla di grandi perdite ucraine. Infine sul fronte diplomatico l’Ue annuncia di aver trovato l’accordo per rendere più difficili i visti ai cittadini russi, ma l’Ungheria frena e parla di mancanza di consenso.

Argomenti Ucraina

guerra

nucleare